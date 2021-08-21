台東舊街文創聚落發展計畫　巷弄舊事生活節展覽

▲「憶起來我家」展覽活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府文化處主辦的2021台東舊街文創聚落發展計畫巷弄舊事生活節展覽，21日起至10月1日止在台東中華會館，舉辦「憶起來我家」展覽活動，展出向民眾募集充滿回憶的物件與壓箱寶，歡迎鄉親及遊客前往懷舊，並請遵守防疫相關規定。

台東舊街文創聚落發展計畫，以軟性活動導入台東舊街區，結合老屋微改造、市集、藝文活動等營造舊街區氛圍，重新建立人與人的互動，過程中了解到家戶有許多珍藏的老物件，物件擁有動人故事，卻無法向外傳遞，故本次計畫辦理「憶起來我家」展覽，募集舊街民眾、公家單位的老物件在同是老房子的中華會館展出。

「憶起來我家」展覽以1卡皮箱為題，連結當年手提1卡皮箱闖南走北，到陌生的土地上成家立業的背景，皮箱內是全部家當，也是全部的希望，從家中角落找出那塵封已久的物件，慢慢地訴說專屬於主人的記憶，透過老物展示找到上個世代的共感，也與年輕世代一同分享歲月的記憶。

現場展出復古吹風機、老算盤、電唱機等，這些充滿回憶的物件有些是老一輩的生財工具，有些是充滿回憶的傳家寶與嫁妝，透過「台東舊街文創聚落發展計劃」為基底，規劃一系列藝術介入及深度文化活動，以台東市舊街廓為範圍，藉由不同的故事背景喚醒記憶中對過去的憧憬，憶起溫暖的童年回憶，牽引民眾珍視並回顧過去家鄉的印象，凝聚台東文創聚落能量與舊街老屋風貌，一同為老舊街區帶來嶄新風貌。



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