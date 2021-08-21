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每週5人病逝家中！東京9成確診者只能居家療養　醫：根本來不及救

▲▼日本疫情,日本醫院,手術,醫護人員。（圖／路透）

▲東京確診者中只有9.5%能夠等到病床。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京21日新增確診5074例，已是連續4天超過5000人，受到確診數爆增影響，首都圈的醫院已經不足以負荷大量病患，導致上萬染疫患者只能在家或是在防疫旅館休養。根據18日的最新數據，東京的確診患者中，只有9.5%的人能夠住院治療，其他人只能在家隔離療養，但同時也傳出多起因居家療養錯過治療時機而死亡的案例。據悉，光是1週內，就有5人死於居家隔離，情況十分危急。

根據《夕刊富士》報導，東京目前每日平均新增確診數約在4000至5000人之間，東京醫師協會副會長豬口正孝更是警告，「現在已經超過醫療系統可以負擔的界線，有些明明能夠救活的生命都無法救回來。」

東京由於醫療緊繃，每天都有上萬人無法住院治療，只能居家療養，甚至有患者血氧降到80%以下還是找不到收治醫院。光是近一週就有5人因為無法送醫，在家中死亡。

根據保健所18日的統計，被判斷病情惡化需要住院治療的患者中，就有461人找不到可收治醫院，只能繼續在家中等待病床空位。東京都20日有273名重症患者，相較上週多出了46人。據19日最新數據指出，東京居家療養的染疫患者共2萬4172人。

另一方面，日本18日的居家療養確診病患數一共為9萬6709人，在防疫旅館隔離的人數則為1萬8030人。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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