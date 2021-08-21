BNT疫苗獲美藥證「可直接跟廠商買？」陳時中這樣說

▲外傳BNT將獲美國食品藥品監督管理局（FDA）正式核准。 （示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

美國聯邦高階官員20日透露，輝瑞BNT新冠疫苗最快23日就會獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）正式核准，取得藥證，令外界相當好奇，未來採購疫苗是否會更加便利？可不須透過政府直接與廠商洽購？對此，陳時中表示，目前沒有這樣的變化，採購疫苗單位仍以政府為主。

輝瑞BNT新冠疫苗傳出下周、最快23日獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）正式核准。中央流行疫情指揮中心21日14時召開記者會時，指揮官陳時中表示，目前的主要政策還是以政府單位做為藥廠的往來對象。他也透露，明年或許會有一些變化，「我相信未來是會變的啦，只是目前沒有這樣的變化。」

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▲BNT疫苗。（圖／路透）

另外，鴻海集團創辦人郭台銘、台積電採購1000萬劑BNT疫苗，傳出首批將在中秋節前抵台，據指出，首批到貨落在150～200萬劑，但永齡基金會執行長劉宥彤回應，「一切都在努力中。」而陳時中也並未否認，並針對疫苗進度表示，「一直進行中」，希望能比較快跟大家報告。

▲外傳郭台銘赴歐洲催貨BNT疫苗有效果，可望中秋節前到貨。（圖／翻攝自郭台銘Facebook）

綜合紐約時報、CNN報導，監管機構目標在20日完成輝瑞BNT新冠疫苗正式核准，但現階段仍有大量文書作業需要處理，且還要與公司協商部分事宜。對此，FDA發言人拒絕做出回應，不過外傳內部已經設下非正式最後期限，也就是要在9月6日勞動節之前全面批准輝瑞BNT疫苗。一旦過關，部分大學及醫療機構預計將強制員工施打疫苗，而輝瑞也計畫迅速要求FDA批准第3劑授權許可。

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