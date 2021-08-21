安樂死154隻貓「柯文哲沉重喊話」　2.2萬人朝聖戰翻

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄海巡查獲154隻走私品種貓，防檢局21日下午依法將所有貓咪安樂死。對此，台北市長柯文哲感嘆，在國際流浪動物日進行「全數銷毀」，「這個消息傳來，不管是不是愛好動物人士，都會覺得傷感」，但網友仍為了是否安樂死而分成兩派戰翻。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者季相儒攝）



「不能善待動物，不算是進步的國家。」柯文哲表示，走私動物是惡劣的行為，可能造成邊境防疫破口。「我不是動物保護人士，但我珍惜每一個生命，我相信愛護貓咪的蔡英文總統，一定也對這些貓咪的逝去非常有感。」

他呼籲，嚴查動物走私的行為，也要阻止這種悲劇再發生，「我們若自認是文明國家，就必須思考有沒有更好的做法，不能只為了方便，而任意處置其他物種的生命」，並強調這不是倡議或請求，而是「應該要」、而且「絕對要」這麼做，「尊重每一條生命，動物的命也是命，以認養取代購買」。

▲▼走私品種貓遭安樂死，引起網友兩派論戰。（示意圖／記者林敬旻攝）



該文PO出後立刻吸引2.2萬人按讚留言，「每個生命都需要被尊重」、「規則是死的，人是活的，但是就是沒有人要變通」、「完全同意柯市長，我們是文明國家，就必須思考更好的作法，而不是任意處決生命」、「應該把走私的人安樂死才對」、「雖然我不是愛貓人士但這樣做真的不是最好的方法」。

「法律就是法律，就好比防疫都是因為仁慈才會有破口出現，如果這次例外？那下次，下下次抓到其他動物也都這樣放過？傳染病進來後造成其他生物大量死傷，誰又可憐牠們？」「未檢疫對台灣物種會造成多大的傷害，而且其他生物走私進來被銷毀的時候也沒看這麼多人出來喊動物的命也是命」、「是否該先檢討為何會有走私行為？生命都是該被尊重的，我們國土內的每一個生命也是」。

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