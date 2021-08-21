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阿富汗總統「逃亡細節」曝光！只穿身上衣服　倉皇出逃

▲▼阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

阿富汗在塔利班的攻勢之下迅速垮台，前總統甘尼（Ashraf Ghani）逃亡過程的細節如今也被爆出。一名前政府官員透露，他當時倉皇離開，著急得連行李都沒有帶，除了身上的衣服以外，就沒有其他換洗衣物了。

CNN報導，前阿富汗政府的一名高級顧問透露，甘尼與所有政府官員都被塔利班的迅速進攻嚇壞了，在喀布爾15日淪陷時，簡直可說是毫無準備。在最終幾小時裡，一名高級政府官員在喀布爾會見一位與塔利班及蓋達組織都有關聯的重要人士，對方直接了當地說，政府必須投降。

這名爆料的前官員表示，塔利班攻破喀布爾的前幾天，甘尼政府一直在與美國協商，希望「以和平方式將權力移交給一個包容性的政府，並且要求甘尼總統辭職」，且在「塔利班進入喀布爾時，這些對談都一直在進行著」。

但他也指出，根據阿富汗政府過去一年多收到的情報指出，「政權被接管的情況下，總統將被殺死」，因此情報官員發現塔利班從多個方向進入喀布爾時，就將其視為敵意行動。

爆料前官員回憶，副總統沙雷（Amrullah Saleh）於15日上午逃往北邊的龐吉夏河谷（Panjshir Valley），總統府外響起槍聲後，城市裡的人們驚慌逃竄，許多維安人員都放棄職守，倉皇逃逸。

據悉，甘尼在喀布爾遭攻破後，隨即攜帶高達1.69億美元（約新台幣47億元）現金搭機棄國逃亡，因此飽受批評。但他18日否認帶著百萬美元現金逃走，並稱自己是為了避免流血衝突，才會離開阿富汗。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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