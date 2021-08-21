阿富汗難民「共用廁所、沒冷氣」擠爆卡達基地　撤離一度中斷6小時

▲卡達基地的生活資源已經不足。（圖／翻攝自推特／@sudhirchaudhary）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府20日宣布，目前已經有12個國家允許美國人及其他從阿富汗撤離的人在其境內中轉，美方也將持續加速撤離。據了解，卡達的烏代德空軍基地已庇護了8000名從阿富汗撤出的人員，基地內的生活條件也正在惡化，不但沒有冷氣，還得數百人共用少數幾間廁所，甚至出現糧食不足的狀況。

This is the newly set up Afghan refugee camp set up by Qatar for all those Afghan nationals who fleed #Afganistan

They are being kept in a hanger with minimum basic facilities. Their misery continues.. pic.twitter.com/MK8FZjJ18e — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 19, 2021

根據《路透社》報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）20日表示，巴林、丹麥、德國、義大利、哈薩克、科威特、卡達、塔吉克、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國和烏茲別克等12國，已經開放或即將開始讓美國人及其他人過境中轉。

目前位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）已庇護了8000名從阿富汗撤出的人員，負載量已經超出負荷。根據消息人士指出，目前整個基地的生活條件逐漸惡化，撤離人員必須擠在類似倉庫的環境中，且沒有冷氣、洗手間很少，就連食物跟飲用水都不足。

▲阿富汗撤離人員抵達卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。（圖／路透）



根據北大西洋公約組織（NATO）數據，自塔利班15日攻入喀布爾以來，已經有超過1.8萬人搭機離開阿富汗，普萊斯說，多數飛機會從喀布爾飛到卡達；美國總統拜登也和卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）通話致意，感謝卡達在這波撤離行動的慷慨相助。

不過，美方消息人士也指出，在烏代德空軍基地空間不足、又沒有充足食物的情況下，喀布爾機場在20日有約6小時的時間，沒有任何撤離班機起飛，後勤問題逐漸浮現。

阿拉伯聯合大公國（UAE）外交部21日宣布，在美國的要求之下，同意在10天內接受5000名來自阿富汗的撤離人員過境前往第三國。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）透過聲明表示，德國已與美方協議，暫時在蘭斯坦（Ramstein）空軍基地庇護部分撤離人員。

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