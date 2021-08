阿富汗難民「共用廁所、沒冷氣」擠爆卡達基地　撤離一度中斷6小時

▲卡達基地的生活資源已經不足。(圖/翻攝自推特/@sudhirchaudhary)



記者張方瑀/綜合報導

美國政府20日宣布,目前已經有12個國家允許美國人及其他從阿富汗撤離的人在其境內中轉,美方也將持續加速撤離。據了解,卡達的烏代德空軍基地已庇護了8000名從阿富汗撤出的人員,基地內的生活條件也正在惡化,不但沒有冷氣,還得數百人共用少數幾間廁所,甚至出現糧食不足的狀況。

This is the newly set up Afghan refugee camp set up by Qatar for all those Afghan nationals who fleed #Afganistan

They are being kept in a hanger with minimum basic facilities. Their misery continues.. pic.twitter.com/MK8FZjJ18e