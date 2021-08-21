　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿富汗難民「共用廁所、沒冷氣」擠爆卡達基地　撤離一度中斷6小時

▲▼阿富汗難民「共用廁所、沒冷氣」擠爆卡達基地。（圖／翻攝自推特／@sudhirchaudhary）

▲卡達基地的生活資源已經不足。（圖／翻攝自推特／@sudhirchaudhary）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府20日宣布，目前已經有12個國家允許美國人及其他從阿富汗撤離的人在其境內中轉，美方也將持續加速撤離。據了解，卡達的烏代德空軍基地已庇護了8000名從阿富汗撤出的人員，基地內的生活條件也正在惡化，不但沒有冷氣，還得數百人共用少數幾間廁所，甚至出現糧食不足的狀況。

根據《路透社》報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）20日表示，巴林、丹麥、德國、義大利、哈薩克、科威特、卡達、塔吉克、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國和烏茲別克等12國，已經開放或即將開始讓美國人及其他人過境中轉。

目前位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）已庇護了8000名從阿富汗撤出的人員，負載量已經超出負荷。根據消息人士指出，目前整個基地的生活條件逐漸惡化，撤離人員必須擠在類似倉庫的環境中，且沒有冷氣、洗手間很少，就連食物跟飲用水都不足。

▲▼阿富汗撤離人員抵達卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。（圖／路透）

▲阿富汗撤離人員抵達卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。（圖／路透）

根據北大西洋公約組織（NATO）數據，自塔利班15日攻入喀布爾以來，已經有超過1.8萬人搭機離開阿富汗，普萊斯說，多數飛機會從喀布爾飛到卡達；美國總統拜登也和卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）通話致意，感謝卡達在這波撤離行動的慷慨相助。

不過，美方消息人士也指出，在烏代德空軍基地空間不足、又沒有充足食物的情況下，喀布爾機場在20日有約6小時的時間，沒有任何撤離班機起飛，後勤問題逐漸浮現。

阿拉伯聯合大公國（UAE）外交部21日宣布，在美國的要求之下，同意在10天內接受5000名來自阿富汗的撤離人員過境前往第三國。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）透過聲明表示，德國已與美方協議，暫時在蘭斯坦（Ramstein）空軍基地庇護部分撤離人員。

►「美軍火藥庫」落入塔利班手中！　美官員曝：目前沒計畫空襲炸毀
►賓拉登曾下令禁殺拜登　信函曝「讓他當總統」：美國將陷入危機
►死刑是唯一懲罰！　美前軍官：塔利班握有替北約工作的翻譯員名單

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
快訊／154喵星人慘遭1針斃命　愛貓人陳其邁說話了
比印度神童還準！她30年前預言夢「15中13」　1災難恐近日
金曲紅毯／Lulu穿成「彩色聖誕樹」！　自誇防疫模範：誰都無
走私154隻貓害安樂死！漁業署怒撤執照　重罰船主、船長
快訊／走私154隻貓咪　防檢局：已全數安樂死
「和砲友不一樣」雞排妹真心愛2-3個對象：分工合作
逢甲最美房東！手握百間學套　看準「少子化」租金翻倍漲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比印度神童還準！她30年前預言夢「15中13」　剩下1災難恐近日應驗

老婆睡旁邊！男同床2女爽摸臀「她裙子秒鬆開」　被抓包辯：認錯人

塔利班二把手現身喀布爾！將與聖戰士領袖會面　商討建新政府

阿富汗難民「共用廁所、沒冷氣」擠爆卡達基地　撤離一度中斷6小時

阿富汗總統兒「不甩老爸逃亡」！在美當教授　爽住別墅悠閒逛街

壽命將盡？韓前總統全斗煥罹患「多發性骨髓瘤」　被控虐殺光州人民

不只亂咬金牌！　名古屋市長被爆多張癡漢形象照片

「美軍火藥庫」落入塔利班手中！　美官員曝：目前沒計畫空襲炸毀

塔利班承諾對成員究責！　近期將公佈「新政府治理架構」

南韓接種率「超過5成」！總統文在寅超興奮：可有效阻擋疫情擴散

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

王嘉爾即興演唱「I Love you 3000」　抒情小菸嗓網讚：轉音好絕

南鐵拆遷「最後一戶」強拆驅離　250警凌晨包圍黃家破門清場

比印度神童還準！她30年前預言夢「15中13」　剩下1災難恐近日應驗

老婆睡旁邊！男同床2女爽摸臀「她裙子秒鬆開」　被抓包辯：認錯人

塔利班二把手現身喀布爾！將與聖戰士領袖會面　商討建新政府

阿富汗難民「共用廁所、沒冷氣」擠爆卡達基地　撤離一度中斷6小時

阿富汗總統兒「不甩老爸逃亡」！在美當教授　爽住別墅悠閒逛街

壽命將盡？韓前總統全斗煥罹患「多發性骨髓瘤」　被控虐殺光州人民

不只亂咬金牌！　名古屋市長被爆多張癡漢形象照片

「美軍火藥庫」落入塔利班手中！　美官員曝：目前沒計畫空襲炸毀

塔利班承諾對成員究責！　近期將公佈「新政府治理架構」

南韓接種率「超過5成」！總統文在寅超興奮：可有效阻擋疫情擴散

劉基鴻本季首降二軍　葉總：稍微喘息一下

7月歐國盃決賽近7萬人進場成超級傳播　場內外染疫程度高

日球評喊台灣對決！宋家豪飆火球153公里　王柏融纏鬥8球

彰化女移工感染源3方向！Ct值34雙解讀　119同事PCR結果出爐

暴雨再襲河南「重疊上次災區」　多縣市提前宣布停工停課！

金曲獎／瑪麗上網買熱寫生「周邊T恤」！　當面自誇：我還有給5顆星

鬼月抱汪身後一鼓涼意襲身！　媽見「肥美背後靈」笑了

「跟老公很久沒愛火！」人妻訂生蠔許願：多給一點　店家1舉動讚爆

154喵星人依法枉死！動保悲憤：牠們是無辜的，政府別再這樣

中職二軍／辛元旭開轟3打點　富邦7投聯手完封味全

國際熱門新聞

大兵變奶爸　懷擁阿富汗嬰兒安撫

OnlyFans宣布禁止色情！老司機集體崩潰

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

格陵蘭冰蓋頂部　第一次出現降雨

美懸賞1.4億！塔利班頭號通緝犯現身

監獄SOD！男囚熱吻女警　激情偷拍外流

美國C-17塞滿阿富汗人撤離！　正確人數曝光

北韓內務首領下場慘！漏接金正恩電話慘死

影／女記者問「是否接受女性執政」　塔利班竟當場笑噴

父母「穿過鐵絲網」拋嬰兒　美軍曝最新下落

印度批准全球首款DNA疫苗！可有效對抗Delta

賓拉登曾警告　拜登會讓美國陷危機

放塑膠板防疫　紐時揭：反增風險

更多熱門

相關新聞

塔利班二當家抵喀布爾　商討建新政府

塔利班二當家抵喀布爾　商討建新政府

塔利班二當家、共同創辦人巴拉達爾（Mullah Baradar）在流亡海外11年後，17日高調重返阿富汗。塔利班證實，巴拉達爾21日已抵達首都喀布爾（Kabul ），針對在阿富汗建立一個具包容性新政府事宜進行會談。

阿富汗總統兒「不甩老爸逃亡」在美爽住別墅　悠閒逛街

阿富汗總統兒「不甩老爸逃亡」在美爽住別墅　悠閒逛街

承諾對成員究責！塔利班近期公佈新治理架構

承諾對成員究責！塔利班近期公佈新治理架構

澳媒：台灣不是阿富汗　台澳關係走向積極

澳媒：台灣不是阿富汗　台澳關係走向積極

以為遭小偷！他搜家裡驚見寄生小王

以為遭小偷！他搜家裡驚見寄生小王

關鍵字：

阿富汗塔利班喀布爾軍武國際軍武卡達Al Udeid Air Base美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

內行人才知！她曝全聯10大隱藏美食

獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

獨／新手媽副乳腫脹！醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

妹子聽「鋼鐵大公司」全撲上！內行曝：月領80K不加班

走私千萬喵星人　俄羅斯藍貓+布偶貓250隻超可愛

全國二級警戒延長至9/6　雙北評估降為「中風險區」

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

24H「建宏牛肉麵」驚爆回歸　地點曝光了

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

更多

最夯影音

更多
許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...
阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面