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塔利班進喀布爾先打給他！「被召回去上班」　快速拿下政權原因曝

▲▼喀布爾市長蘇坦佐伊（Mohammad Daoud Sultanzoy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喀布爾市長蘇坦佐伊指出了塔利班得以迅速拿下阿富汗的關鍵原因。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

阿富汗首都喀布爾的市長蘇坦佐伊（Mohammad Daoud Sultanzoy）20日透露，他將繼續在塔利班政權下擔任市長一職，因為他在塔利班拿下喀布爾的瞬間，就接到要求他繼續上班的來電。他表示，目前除了喀布爾機場的交通和大使館局勢略微混亂以外，一切都已「迅速恢復正常」。此外他也指出了塔利班得以迅速拿下阿富汗的關鍵原因。

據俄羅斯媒體《今日俄羅斯》報導，蘇坦佐伊在採訪中表示，塔利班接管阿富汗後，他就接到了塔利班的電話，要求他回到辦公室繼續上班，因此未來即使塔利班上台，他依舊會是喀布爾的市長。據他觀察，現在的喀布爾除了進出國的交通較為混亂外，「一切已迅速恢復正常，人們過著正常的生活，沒有任何流血事件發生」。

▲▼塔利班武裝分子攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇坦佐伊透露，由於塔利班在民間獲得廣泛支持，因此他們在拿下阿富汗的過程並未發生流血衝突。（圖／達志影像／美聯社）

蘇坦佐伊也透露，塔利班之所以能這麼快拿下阿富汗，且政變過程中並未發生太多暴力事件，是因為塔利班在民間獲得廣泛支持，民眾對於美軍的撤退和甘尼總統所帶領的政府存有不滿，導致人們無心與塔利班作戰。

他也呼籲，人們如果希望阿富汗成為國際社會的一部分，那人民與塔利班都必須面對現實，「塔利班必須清楚，現在的阿富汗已不再是20年前的阿富汗，大家都必須採取務實的行動，正視現實，將『智慧、毅力和國家利益』放在首位，相互信任」。

而對於阿富汗的未來情勢，蘇坦佐伊預計阿富汗的邊境將在下週重新開放，人民的生活和市場屆時也將恢復正常，而人們最關注的女性權益也不會有太大改變。他表示，宗教規定可能依舊存在，不過阿富汗的女性應該還是會有自由的，「阿富汗有許多受過高深教育的女性，她們可以為經濟做出貢獻，因此邏輯上，塔利班政府是會良好地利用這點的」。

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