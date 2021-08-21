比印度神童還準！她30年前預言夢「15中13」　剩下1災難恐近日應驗

▲Tatsuki的漫畫《我所看到的未來》至今已有13個預言被應驗。（圖／翻攝自網路）

記者葉睿涵／綜合報導

日本漫畫家Tatsuki在1999年出版的漫畫作品《我所看到的未來》，記錄了她自1985年到1999年所作的15個預知夢，但讓人震驚的是，這些夢如今竟一一實現，目前15個預言已應驗了13個，包括日本的311大地震、2020年爆發的新冠疫情等災難，而剩下的2個預言有1個竟可能在這幾天發生。

綜合外媒報導，Tatsuki自上個世紀以來，就經常會做一些古怪的夢。在夢中，她會看到一些災難的現場畫面。起初，Tatsuki並不以為意，但隨著這些夢境陸續在現實生活中不斷應驗，她決定將夢境以漫畫方式畫下，並收錄進《我所看到的未來》一書，於1999年出版發行。

隨著時間的推移，書中收錄的15個預言已應驗了13個，其中的「日本311大地震」、「日本阪神大地震」以及「2020年新冠肺炎疫情」被精準預言。此外，Tatsuki還曾夢到皇后合唱團主唱弗萊迪、日本歌手尾崎豐及英國王妃黛安娜等名人逝世的轟動事件，讓她聲名大噪。

▲按Tatsuki的預言規律，富士山有可能在這幾天發生噴發事件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

值得注意的是，Tatsuki的預言都有個固定的時間規律，這些世紀大事分別會在15天、5年、10年、15年或30年後發生，因此人們也開始擔憂，因為Tatsuki是在1991年8月20日夢到日本富士山大爆發，當時她表示，災難會在15年後發生，但富士山並未在2006年噴發，因此許多人擔心，富士山將在30年後的這幾天噴發。

目前Tatsuki的《我所看到的未來》漫畫已絕版，因此要一覽Tatsuki夢中的畫面就只能購買二手書，不過由於這本漫畫實在太紅了，網路上的二手價錢甚至飆到1本16萬日圓（約新台幣4萬1500元）的高價，讓不少人望而止步，不過Tatsuki的預知夢並沒有科學根據，夢境頻頻成真一事究竟是巧合或是真有其事，就看大家怎麼解讀了。

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