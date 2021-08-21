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壽命將盡？韓前總統全斗煥罹患「多發性骨髓瘤」　被控虐殺光州人民

▲▼南韓前總統9日出庭光州地院時，看似身體虛弱，需要２名隨扈攙扶。（圖／達志影像）

▲南韓前總統全斗煥9日出庭光州地院時，看似身體虛弱，需要2名隨扈攙扶。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓高齡90歲的前總統全斗煥（전두환）被認為是518光州民主運動事件中的殺人兇手，晚年與妻子同住首爾西大門區的居所，沒想到今（21）日卻有消息指出，他在進入延世大學塞布蘭斯醫院接受健檢時，被診斷罹患「多發性骨髓瘤」，屬於血癌的一種。

根據《韓聯社》報導，南韓醫學界消息人士指出，全斗煥本月13月住進首爾市西大門區新村的延世大學塞布蘭斯醫院治療，在接受健康檢查後，被血液內科主治醫師診斷罹患多發性骨髓瘤，是一種漿細胞（專門製造抗體的白血球）不正常增生，致使侵犯骨髓的一種惡性腫瘤（即癌症）。

全斗煥關係人士在與《韓聯社》通話時透露，「全斗煥最近的健康狀態就已經不是很好了。據我所知，未來他會住院一段時間，有可能於下周出院後接受門診治療。」

據悉，南韓天主教神職人員曹畢奧（本名曹喆鉉，조철현）生前指控曾在518光州民主化運動時親眼目睹戒嚴軍戰機當街掃射人民，對此全斗煥極力否認曾指示軍方鎮壓光州人民，並怒批曹畢奧為「無恥唬爛嘴」，而因此遭到提告。

全斗煥8月9日從首爾前往光州地方法院出庭上訴審，豈料坐在被告人位置上的他在開庭25分鐘後便開始打瞌睡，之後聲稱「呼吸困難」，以身體健康出現異狀為由，在隨扈人員攙扶下離開法院。

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