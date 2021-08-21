48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」！3月不洗澡逼瘋母　真相卻讓網怒了

記者王佩翊／編譯

日本一名網友近日po出一則疑似實境秀的片段，節目製作團隊特地跟拍一個啃老族的家庭，只見影片中，48歲兒子整天不願工作也不願洗澡，讓爸媽好生困擾，只能向社福機構求救。該段影片隨即引發熱議，同時也讓網友痛批不孝。怎知如今真相卻出現反轉，讓被騙網友超傻眼。

日本已經進入超高齡化社會，許多啃老亂象也層出不窮，有人天天窩在家裡倚靠年邁的父母「伺候」，更有人為了盜領父母的老人年金，將死去的父母屍體藏在家裡，營造出還活著的跡象，十分可怕。推特帳號reosira9999日前就上傳了一段節目片段，而這名啃老族的荒謬行徑，更是瞬間引發熱議，一度登上推特熱搜。

▲啃老男在沙發上擺爛掙扎。（圖／YT／ウマヅラビデオ）



影片中的啃老族已經48歲，但卻因為不願意外出工作，與母親發生爭執，過程不斷大哭大鬧，宛如巨嬰，讓網友都看傻眼。這名男子面對母親讓他出門求職的要求，瘋狂大喊，「我不要」、「請住手」、「為什麼（一定要工作）」等，可以說是用盡全身力氣在拒絕。

據了解，這段影片是出自YouTube頻道「ウマヅラビデオ」，上傳日期是2019年，影片主題則是「密切跟拍自稱是YouTuber的48歲啃老族的首次打工記」。原來影片中這名啃老族不但不願工作，還連續3個月窩在家裡不洗澡，讓母親苦不堪言，只能尋求社福單位的幫助。當社福人員抵達家中後，努力嘗試想要調解，但對方卻激烈反抗，甚至與工作人員和母親發生衝突。

所幸最後這名啃老族在社福單位的協助下終於找到一份居酒屋的工作，跨出第一步。然而正當所有網友都為這個故事感動時，影片的最後卻寫出，原來這是YouTube頻道「ウマヅラビデオ」替某求職軟體拍攝的「假實境秀真廣告」，內容全屬虛構，反轉真相氣瘋網友。不過也有網友稱讚，演員們演技都很好，絲毫看不出來是在演戲。

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