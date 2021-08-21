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南韓接種率「超過5成」！總統文在寅超興奮：可有效阻擋疫情擴散

▲▼文在寅發文興奮表示，南韓接種覆蓋率已超過5成。圖為文在寅去年10月視察SK生科位於京畿道城南市的廠區，視察國產疫苗GBP510研發情況。（圖／達志影像）

▲文在寅發文興奮表示，南韓接種覆蓋率已超過5成。圖為文在寅去年10月前往SK生科位於京畿道城南市的廠區，視察國產疫苗GBP510研發情況。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓從今年2月26日起開放民眾大規模接種新冠疫苗後，至今已是第176天，該國防疫當局發布統計數據，指出國內已有超過5成以上民眾完成第1劑新冠疫苗接種，預估在中秋節前將能順利達成全國7成民眾接種第1劑疫苗的目標。

根據《韓聯社》報導，南韓新冠預防接種應對促進團今（21）日表示，直到21日上午11時，共有2568萬8694人接種完第1劑新冠疫苗，占南韓全國總人口（約5200萬）為50%；而完成2劑疫苗接種者則為1151萬7874人，占全國總人口22.4%。

對此，南韓總統文在寅在臉書上興奮發文表示，隨接種覆蓋率的提高，必能有效防堵如今疫情的擴散趨勢，「已經有超過5成的國民完成第1劑新冠疫苗接種，而第2劑疫苗的施打也正在加快腳步，進度比當初設想的還要來得快！照這個進度的話，到中秋節前將會有7成國民完成第1劑接種，到9月底前也有接近5成國民完成2劑疫苗接種。」

南韓防疫當局21日上午9時30分共通報1880起新增病例，其中境內感染為1814例、境外移入為66例，重症患者則為403人，另外新增5名死亡。目前南韓共累計23萬4739例確診、2202例死亡。

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