　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

深圳幼稚園藏地下通道　「連接KTV、三溫暖」家長看到氣瘋

▲▼深圳一個幼稚園，暗藏地下通道，通往KTV、桑拿房等會所設施。（圖／取自澎湃新聞）

▲深圳一個幼稚園，竟被發現暗藏地下通道，通往KTV、桑拿房等會所設施。（圖／取自澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

城裡的人真會玩？深圳有一新建幼稚園，在近日開放家長參觀時，被意外發現，兒童遊樂設施裡竟暗藏一處地下通道，連接正在裝潢的KTV包廂、泳池、三溫暖等娛樂設施，儼然是一處隱密的「地下娛樂會所」，經家長爆料後衝上社交平台熱搜，網友也直呼太離譜，紛紛呼籲徹查。

據《澎湃新聞》報導，該所幼稚園位於深圳南山區，名為寶能幼稚園，隸屬於當地寶能城大型開發案中的一環，預計今年9月將正式開學，因此邀請家長們，於8月18日入內參觀。

▲▼深圳一個幼稚園，暗藏地下通道，通往KTV、桑拿房等會所用地，紅圈處為幼稚園旁三層小樓，會所為其地下部分 。（圖／取自澎湃新聞

▲通道通往幼稚園旁一棟小樓地下，該樓原被規劃為幼稚園教師培訓中心。（圖／取自澎湃新聞）

不料，在參觀過程中，有家長發現，幼稚園地下竟然暗藏玄機。家長代表李女士回憶，「地下通道的入口在幼兒園一處室外遊樂設施下面，門口有一扇木柵欄門。」

她說，「18號那天，我們順著樓梯走下去以後，穿過雜亂的通道，看到裡面正在裝修各種娛樂設施，有KTV包廂、泳池和桑拿（三溫暖）房。」

另從地形來看，所謂「地下娛樂會所」的樓上，是緊鄰著幼稚園的一棟三樓小樓，該樓裝有黑色鐵門，並有圍牆與幼稚園分隔。有網友質疑，「該不會是躲警察的通道」，並說「如果是真的也太離譜，出來是幼兒園呢」，目前，當地街道辦和相關單位正介入調查。

▲▼深圳一個幼稚園，暗藏地下通道，通往KTV、桑拿房等會所設施。（圖／取自澎湃新聞）

▲家長看到地下設施氣瘋，幼稚園項目建設方則表示，是先前租給另一培訓機構時對方私下建造的。（圖／取自澎湃新聞）

據報導，南山區規劃土地監察局向家長表示，該棟小樓，是幼兒園配建的教師培訓中心。家長痛斥，如果有社會人士，從這裡闖進幼兒園，後果不堪設想，質疑這並非單純違建，非常難以理解。

隨爭議越演越烈，寶能幼稚園建設方—深圳華贏置業有限公司在回應陸媒採訪時解釋，該幼稚園教培中心的地下部分，並非開發商所為，疑似是在幼稚園取得執照前，將場地租給一位私人老闆做培訓機構使用過程，對方「自行建造」的。

幼稚園建設方表示，開發商正對地下娛樂設施進行拆除，為保證幼稚園正常運作，已經對地下通道進行物理分隔。深圳華贏置業有限公司寶能城項目部副總經理葉宗彬說，在經合規申請後，後續幼稚園旁的三層小樓，將繼續用作幼稚園配套的教培中心。

►生火了！連我媽都用到發光

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」！3月不洗澡逼瘋母　真相卻怒了
北市要自買疫苗！　柯文哲：編28億預算買258萬劑
林昀儒收到「DIOR運動鞋」靦腆笑了！　驚人價格曝光
美國不認混打：入境要隔離7天！　這4種打法才算數
快訊／新北公布足跡　確診者曾赴2家羽球館
快訊／新北＋2「分布2區」　感染源都不明
北韓「太監首領」陪金正恩喝酒下場淒慘　漏接電話遭處死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新iPhone將發表　鄭州富士康「每日萬人入職」激勵獎金破5萬元

全球海拔最高高速公路　西藏那曲—拉薩段今通車

陸媒稱台積電「晶片之王」　市值強壓阿里巴巴、騰訊！

深圳幼稚園藏地下通道　「連接KTV、三溫暖」家長看到氣瘋

出院兩次竟又陰轉陽！福建平潭新增1例台灣輸入病例

上海國際貨機染疫鏈擴大！　「21日+3」累計5本土確診

燒烤店水杯裡有「黏黏的」　他喝了幾口竟爬出「 超大蛞蝓」

陸示警河南暴雨　「與上月洪災區域重疊」啟動三級響應

跟乘客吵架後「玩命飆車」　陸公車司機嗆「同歸於盡」不活了！

上海本土+2！國際貨機人員中標　浦東急關貨運站

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

王嘉爾即興演唱「I Love you 3000」　抒情小菸嗓網讚：轉音好絕

南鐵拆遷「最後一戶」強拆驅離　250警凌晨包圍黃家破門清場

新iPhone將發表　鄭州富士康「每日萬人入職」激勵獎金破5萬元

全球海拔最高高速公路　西藏那曲—拉薩段今通車

陸媒稱台積電「晶片之王」　市值強壓阿里巴巴、騰訊！

深圳幼稚園藏地下通道　「連接KTV、三溫暖」家長看到氣瘋

出院兩次竟又陰轉陽！福建平潭新增1例台灣輸入病例

上海國際貨機染疫鏈擴大！　「21日+3」累計5本土確診

燒烤店水杯裡有「黏黏的」　他喝了幾口竟爬出「 超大蛞蝓」

陸示警河南暴雨　「與上月洪災區域重疊」啟動三級響應

跟乘客吵架後「玩命飆車」　陸公車司機嗆「同歸於盡」不活了！

上海本土+2！國際貨機人員中標　浦東急關貨運站

詹惟中降價求生「外送算命」　預言疫情10月會更好

中田翔轉戰巨人後初登場　賽前練習轟6發全壘打

搭捷運就到！都市之肺「落羽松步道」完工　沿木棧道漫步、賞鳥

新歌穩坐熱門排行榜！鄭可強「捷運搭過站」曝出道縮影

「和砲友不一樣」說清楚戀愛原則！雞排妹真心愛不同對象：我沒欺騙

Bobby 3年前說：想當好爸爸　韓網2月前曝「偶像結婚」細節曝光

快訊／準備第三劑！柯文哲：編28億預算買258萬劑疫苗

影／曹政奭桌球雙打幕後真相公開！「揮的是空氣」激戰1m全爆笑

餐廳約會對象不是人！　網見「氣質伴侶」真面目秒融化

雄性海蛇急速衝撞纏繞潛水員！　罕見攻擊竟是為「求偶」

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

大陸熱門新聞

燒烤店水杯黏黏的　他喝了幾口爬出蛞蝓

大陸留學生上海機場赴美！1公里排隊人龍照曝

跟乘客吵架後飆車　公車司機嗆同歸於盡

富豪夫妻環球旅行10年！玩到被塔利班懸賞追殺

帶路項目又遇襲　陸證實1人受傷

回應拜登挺台論 華春瑩：台灣與阿富汗「根本不同」

深圳幼稚園地下通道　連接KTV會所

上海國際貨機染疫鏈　2日累計5本土

台商重掌呷哺呷哺　喊關200家門市

陸媒稱台積電「晶片之王」　市值超阿里、騰訊

上海2國際貨機人員確診　關貨運站

陸日增4本土　上海機場人員染疫

出院兩次又陰轉陽！平潭增1例台灣輸入病例

拜登挺台論　國台辦再次發出警告

更多熱門

相關新聞

美撤阿富汗…中國贏了？真正考驗曝光

美撤阿富汗…中國贏了？真正考驗曝光

美國匆忙撤離阿富汗，遭批評將使得中國從中獲益，但一些專家卻認為，北京也有很多擔憂之處，包括投資利益損害、塔利班啟發基本教義派引發問題等等。喬治華盛頓大學教授羅伯茲（Sean Roberts）認為，中國恐怕不得不涉入阿富汗局勢，但美國不應該反對，因為「這對於北京是否能在國際舞台上扮演負責任的角色，是一場真正的考驗」。

陸示警河南暴雨　與上月洪災區域重疊

陸示警河南暴雨　與上月洪災區域重疊

上海2國際貨機人員確診　關貨運站

上海2國際貨機人員確診　關貨運站

陸日增4本土　上海機場人員染疫

陸日增4本土　上海機場人員染疫

帶路項目又遇襲　陸證實1人受傷

帶路項目又遇襲　陸證實1人受傷

關鍵字：

深圳幼稚園大陸違建KTV三溫暖會所中國

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

內行人才知！她曝全聯10大隱藏美食

獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

獨／新手媽副乳腫脹！醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

全國二級警戒延長至9/6　雙北評估降為「中風險區」

走私千萬喵星人　俄羅斯藍貓+布偶貓250隻超可愛

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

妹子聽「鋼鐵大公司」全撲上！內行曝：月領80K不加班

14歲少女曾喊「給我一個完整的家」卻溺斃！男友崩潰痛哭

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

更多

最夯影音

更多
許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...
阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面