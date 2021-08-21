美撤阿富汗　中國是最大贏家？專家曝北京「國際地位」真正考驗

▲美國海軍陸戰隊隊員8月20日在喀布爾機場站崗。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國匆忙撤離阿富汗，遭批評將使得中國從中獲益，但一些專家卻認為，北京也有很多擔憂之處，包括投資利益損害、塔利班啟發基本教義派引發問題等等。喬治華盛頓大學教授羅伯茲（Sean Roberts）認為，中國恐怕不得不涉入阿富汗局勢，但美國不應該反對，因為「這對於北京是否能在國際舞台上扮演負責任的角色，是一場真正的考驗」。

《商業內幕》報導，中國官媒藉著阿富汗撤軍危機，大肆宣揚「美國衰落」的說法，將中國形塑成國際強權，並且威脅台灣；外交部發言人17日表示，無論是伊拉克、敘利亞還是阿富汗，美軍所到之處「留下的都是動盪、分裂、家破人亡，留下了千瘡百孔的爛攤子」。但是，北京實際上仍有許多擔憂。

▲阿富汗武裝組織塔利班15日攻入首都喀布爾，即將重返政權。（圖／路透）



約翰．霍普金斯大學教授馬基（Daniel Markey）表示，中國在阿富汗的中短期利益「主要是安全考量」，北京擔憂塔利班迅速勝利鼓勵其他基本教義派組織，在國內或巴基斯坦等鄰國製造問題，直接間接威脅中國利益。他也提到，阿富汗的不穩局勢加劇，可能導致當地投資收益削弱。

羅伯茲表示，儘管北京不願捲入阿富汗的政治或者安全局勢，「但考慮到美國撤軍，這將變得越來越困難」。他認為，雖然目前尚不清楚中國是否有助穩定阿富汗局勢，但「美國應該歡迎中國涉入阿富汗事務，而非將其視為威脅」。

▲美國一些專家指出，撤軍將削弱美國軍事震懾北京的能力。（圖／達志影像／美聯社）



在國防方面，也出現兩種不同聲音。美國政府內外都有專家認為，撤軍將削弱震懾中國的能力，衍生問題甚至可能損害原先帶來的好處。佛州共和黨議員華茲（Mike Waltz）為特種部隊退役軍人，他7月指出，阿富汗最大美軍駐紮點「巴格蘭空軍基地」（Bagram airbase）在反制中國方面扮演重要角色；前國安顧問、陸軍中將麥馬斯特（H.R. McMaster）也說，如果談到與中國的競爭，撤軍對於聲譽或地緣戰略上「對我們沒有幫助」。

儘管如此，媒體網站「國防優先」（Defense Priorities）提出不同看法。研究員巴恩多拉爾（Gil Barndollar）兩度以海軍陸戰隊身分駐紮阿富汗，他認為，美國撤軍無助於改善中國安全局勢一樣，對於軍事反制中國的能力也影響有限。

巴恩多拉爾指出，阿富汗與中國接壤的邊境全長僅約60英里（約96.5公里），且大多都是高海拔、無法通行的山地，遠離中國工業、軍事及人口中心，無法帶來太多好處。但他也認為，拜登政府確實低估了駐阿富汗美軍遏止中國、伊朗等國家的效果，「這如今都是別人的問題了。我們應該希望把這個問題轉嫁給當地其他大國」。

美軍「撤離阿富汗」爭議燒到兩岸！ CNN：中國官媒藉機諷台

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast