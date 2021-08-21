入伍新兵打疫苗？　國防部：依戰備任務分批逐步施打

▲行政院規劃讓入伍新兵施打疫苗。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

媒體報導指出行政院長蘇貞昌昨（20日）在會議中指示國防部，入伍新兵應該除了健康檢測和評估施打疫苗，也要加入快篩，避免發生防疫破口。對此，國防部21日表示，會依中央規劃分批逐步為官兵施打疫苗。

國防部表示，為消除入營役男及家屬疑慮，除了執行現行防疫作為外，已規劃對入營役男實施快篩，並依照中央整體政策，配合撥發疫苗的期程、數量，按照戰備任務的優先順序分批、逐步為官兵施打疫苗。

因應疫情趨緩，國防部規劃9月起恢復役男正常徵集，國防部強調，戰備任務訓練及防疫都是國軍的重要任務，也是戰力維繫的關鍵，國軍會做好各項防疫以及管理作為，維護官兵健康。

行政院發言人羅秉成21日表示，總統蔡英文對於軍中防疫工作非常重視，由於軍人生活有長時間群聚、近距離接觸等特性，無論是對原有單位之軍人或是入伍新兵，都要有高規格防疫措施，而目前國軍單位從防疫措施到施打疫苗都持續進行中。當然，軍中疫苗的施打仍要依疫情指揮中心的規劃，也需要醫療單位的配合作業。

羅秉成表示，近日有關心新兵防疫措施的輿情報導，院長認為基於保護國軍健康，除了原本的量體溫、詢問旅遊史等健康檢測外，應該進一步做篩檢，提高軍中防疫安全性，因此蘇院長指示李秘書長協調相關部會，協助國防部進行入伍新兵的快篩作業及疫苗施打規劃。