「走私貓安樂死」網吵翻！防檢局曝考量：若衍生出疾病誰來負責？

記者崔至雲／台北報導

海巡署18日發現有漁船走私貓咪，經海巡署登船檢查，在密艙中發現超過100隻的名貴品種貓。防疫局指出，因擔心有傳染病問題，只要是走私動物，依規定必須做人道處理，今日下午16時許，全數已經完成安樂死。但有網友表示，為何不能補做檢疫開放認養？對此，防檢局表示，走私貓可能有疫病，不得不安樂死，否則將危害國內動物安全。





▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

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警方調查，55歲的林姓船長在18日遭海巡人員登船檢查，並在密艙中查獲約154隻的名貴貓咪，其中包括，俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓以及美國、英國短毛貓等名貴品種，全被擠在62個寵物籠子裡面，但因此案涉及風險走私，都被防檢局帶走，並依法人道安樂死。

不少網友得知此事後心疼表示，「錯的是人、不是貓，希望可以開放認養」；動保團體也說，基於尊重生命，希望相關單位妥善安置貓咪，走完檢疫程序後開放認養。

但防檢局副局長徐榮彬表示，為了防止動物疾病傳染，全世界的慣例一定是銷毀，過去也曾查獲有小鳥、小動物走私案例，均依規定銷毀、安樂死。

徐榮彬表示，了解民眾的愛心，但是若衍生出相關疾病，誰來負責？如果要輸入動物，須依法定程序，但走私動物未經檢疫，如果不慎，可能引入動物疾病，造成無法掌控的局面，後續更可能影響全國動物甚至人類健康。

防檢局也說明，這些貓隻來源地不明且未經檢疫，引入疫病風險極高，船長不顧疫病風險走私，應受到法律嚴格制裁，海巡署已將相關涉案人移送地檢署，後續將依懲治走私條例及動物傳染病防治條例等相關法規處置。

漁業署也說，該漁船走私行為已違反漁業法相關規定，漁業署將對漁船船主、船長及船員從重處分，撤銷該船漁業執照、船長執業證書及船員手冊，以敬效尤。

防檢局提到，民眾應提高防疫意識，絕不購買來源不明的動物，民眾如握有走私情資，也可立即撥打防檢局檢舉走私免付費專線0800039131，共同合作打擊不法；漁業署則呼籲漁船在海上作業，切勿從事不法走私偷渡，違者將遭重罰。

