快訊／154喵星人被偷渡慘遭1針斃命　愛貓人陳其邁說話了

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

海巡署高雄分署查獲漁船走私未檢疫名貴貓，經清查數量154隻，品種包含俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等各式名貴貓種，價值約1千萬元，但由於這些貓咪是走私無法證明來源，依法面臨被安樂死的命運，雖各界希望「法外開恩」，就連愛貓人、高雄市長陳其邁也呼籲「不要輕易剝奪生命」，但仍無力回天。

高雄市長陳其邁也是出名的愛貓人士，據陳其邁幕僚透露，陳其邁也很捨不得這些小生命，已向農委會表達關心，但中央法令難違背，未來會向中央溝通，盼有更妥適的處理方式，不要輕易剝奪生命。市府農業局則呼籲，不要再有這種非法輸入動物的行為，不僅造成無辜生命傷害，也威脅生態，更可能對防疫造成破口。

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這艘走私「喵星人」的漁船從八斗子漁港出海後於澎湖外海向不知名船舶接駁大批貓咪，被海巡查獲後經清點後共有62籠寵物攜帶箱，每籠分裝2至6隻大小不等的名貴貓，經清查共154隻，包含有「貴族貓咪」之稱的俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等各式價格不斐的貓種，價值高達新臺幣1千萬元。

這批走私的貓咪下一步該如何處理？農委會動植物防疫局高雄分局分局長傅學理表示，按照規定，再海巡單位認定是走私後，移交給農委會動植物防疫局高雄分局，不管品種依法都會進行人道方式處理，使用的麻醉劑，是專門用於安樂死的藥劑。