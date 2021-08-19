毒蟲遇警超心虛！騎車拖行副所長50公尺想逃　自撞分隔島被逮

▲許姓毒蟲（後中）身上帶著2包毒咖啡包，被警方盤查時還騎車拖著派出所副所長（前）企圖逃跑。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區19日凌晨0時許，一名毒蟲遇到警方盤查，竟直接跳上機車加速逃離，還不顧派出所副所長緊抓機車不放，把他拖行約50公尺直到撞上分隔島才停下，毒蟲與警方雙雙掛彩。警方在現場找到一包毒咖啡包，全案依照毒品及妨害公務罪嫌偵辦。

▲許姓毒蟲最後自撞分隔島，被警方上銬逮捕。（圖／記者游宗樺攝）

事發時，海山分局文聖派出所副所長汪佐凌（警大84期2隊）與警員巡邏途中，在文化路二段遇到許姓毒蟲（29歲），他的機車上還有疑似毒品。許男在被盤查時神色詭異，講沒兩句便跳上機車發動逃跑，汪佐凌見狀立即緊抓機車後把手不放，卻被許男一路拖行，直到自撞分隔島，許男還試圖掙脫，直到被噴辣椒水才乖乖就逮。

汪佐凌雙腳膝蓋擦傷，同行警員林伯庭（警專34期）為了控制許男，自己手部也受傷。當支援警力陸續到場，發現自己的副所長負傷還成功逮人，立即協助呼叫救護車到場，協助傷者包紮，並將許男上銬帶回偵辦。警方一共查獲到2包毒咖啡包，重量約18公克，全案將依毒品罪、妨害公務罪嫌偵辦。

▲警方在現場查獲2包毒咖啡包。（圖／記者游宗樺翻攝）