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酷炫老師實測一週當沖賠到懷疑人生　超勸世影片籲：「網路聊天找快樂最實際！」

▲酷炫實測一週當沖的血淚分享超勸世，讓網友們心有戚戚焉。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

▲▼酷炫,股票,交友軟體,PEACH。（圖／翻攝自影片）

▲原本以為自己是股市小天才的酷炫，沒想到最後變成勸世影片。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

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疫情期間許多人都決定「開源」，再加上前陣子在家時間較長，投入股票市場的新手們一大票，滑滑臉書跟IG，看見朋友紛紛在分享股票操作心得，到底該不該進場？進場要搭哪台車才會跟著賺起來？擁有60萬以上訂閱數的YouTuber酷炫就在頻道上拍了一部影片，實測「連續當沖一週到底可以賺多少錢？」超狂實測心得讓粉絲們大讚「勸世」、「太神啦」！

▲▼酷炫,股票,交友軟體,PEACH。（圖／翻攝自影片）

▲▼酷炫,股票,交友軟體,PEACH。（圖／翻攝自影片）

▲▼酷炫,股票,交友軟體,PEACH。（圖／翻攝自影片）

影片一開始酷炫就先自爆，原本是想要拍「一週當沖到底可以賺多少錢？」但後來影片難產，原因是自己當週「賠爆」，第一天當沖就賺了20幾萬，讓他覺得自己彷彿是個「股市小天才」，最後才發現「事情不是憨人所想的這麼簡單」，因此誕生了這部影片，就是要告訴大家自己「當沖一週賠了多少錢」，字字血淚引來不少網友留言拍拍。酷炫表示自己實測的時間點剛好是「航運狂漲」的時候，「隨便押啊我All In啊！」在當沖的時候，「停損」都是浮雲，他更誇張表示自己彷彿身在澳門的賭場一般，6/21～6/25短短幾天時間一天賺一天賠、膽戰心驚，還為了拍影片激發出腎上腺素，發狂到交易員來電通知才回神，最後他也開始勸世：「我只能說超浪費時間，不知道自己在幹嘛。」更道出心聲：「每天早上都在看股票，工作的時候心也吊在那邊真的很累。」甚至在陪家人的時候也不時分心，讓他開始反思自己到底喜不喜歡這樣的生活？

▲▼酷炫,股票,交友軟體,PEACH。（圖／翻攝自影片）

▲▼酷炫,股票,交友軟體,PEACH。（圖／翻攝自影片）

酷炫話鋒一轉：「與其花那麼多錢在股市上，讓自己心情受影響，為什麼不把錢花在會讓自己更快樂的地方？」喜歡談戀愛、交朋友的他，更在影片中直說自己更希望把錢放到聊天軟體上找妹子聊天舒壓，認識更多朋友，他提到自己最近玩的一款聊天交友軟體「PEACH」，主打很有溫度的聊天，也不時會有女生傳來性感可愛的照片，開心又紓壓。他表示與其把錢投到股市裡，更希望花錢在PEACH上跟可愛的女孩子建立人與人的連結（誤），使用過PEACH後酷炫表示這個交友軟體的女生多半滿「敢露」，聊起天來也比較有溫度，尤其是夜深人靜、股市賠錢，隔天又要早起工作的時候，看到交友軟體上有女生傳來可愛的照片，壓力瞬間解放，酷炫一派正經說幹話的本能，網友也表示「真的絕了⋯⋯我接受了」。

▲▼酷炫,股票,交友軟體,PEACH。（圖／翻攝自影片）

▲▼酷炫,股票,交友軟體,PEACH。（圖／翻攝自影片）

邊滑PEACH邊跟網友分享的酷炫，還發現這個聊天交友軟體竟然無法錄影，就算互傳「色色的影片」也不怕外流，更在影片中一派輕鬆地炫耀：「喔我都可以看到很性感的東西。」更將他與女孩們的對話分享給螢幕前的粉絲，當然照片通通馬賽克打好打滿，讓網友心癢癢，一整排未回留言讓他邊刷邊讚嘆：「哇這個照片很刺激。」他更給出經驗分享：「想進入重點直接按右上角影音，猛的。」

▲▼酷炫,股票,交友軟體,PEACH。（圖／翻攝自影片）

影片最後酷炫也提醒：「如果你要把錢丟到水裡，不如去玩交友軟體，或買吃的喝的、喜歡的東西給自己」，更語重心長的再次建議，投資股市還是要放長時間做長期，千望不要貪心，且要設好停損點！看酷炫如此真摯的分享投資心得，底下就有網友留言安慰，「輸了就當作經驗，別沈迷就行了，酷炫加油」、「希望酷炫可以把虧的錢賺回來加油」、「想聽酷炫玩股票的心得」。

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