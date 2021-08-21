丁怡銘不起訴　他氣炸：「黨證無敵」司法也讓路？

▲鄭正鈐痛批丁怡銘擁有民進黨證，連司法也讓路。（圖／鄭正鈐臉書）

記者徐政璿／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，被告發違反《食安法》後宣布辭職，今年3月又回鍋行政院擔任顧問，月領約12萬。台北地檢署經數月偵查不起訴。對此，國民黨立委鄭正鈐痛批，「黨證無敵」司法也要讓路。

鄭正鈐表示，丁怡銘果然是蘇貞昌的愛將，就算是誣指「牛肉麵節冠軍使用萊劑肉品」，慘遭店家出示未檢出萊劑證明打臉，也遭告發違反《食安法》散布謠言罪，地檢署也要想方設法幫他找出「不起訴」的理由。

鄭正鈐指出，檢方竟能如此厚愛丁怡銘，不但否定店家提出「未檢出」萊劑的證明，還千辛萬苦幫丁怡銘解釋，說丁提到「萊克多巴胺的美牛」或「萊劑美牛」等語，是指在飼養過程中，曾經使用添加含有萊克多巴胺的飼料予以餵養的牛。

鄭正鈐痛批，若按照檢方的邏輯，店家出示所使用的牛肉未檢出萊劑的證明，不能證明未使用萊牛，那麼現在所有的萊劑未檢出證明都是無效的；因為萊豬進口台灣，蔡政府不應只是檢驗進口的肉品有否萊劑，而是必須證明進口肉品之上游商的飼養方式，有否使用萊劑飼料。

鄭正鈐說，檢方這樣幫丁怡銘解套，到頭來也只是在打蔡政府和衛福部的臉而已。