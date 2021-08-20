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「台電大樓無群聚擴散」　黃珊珊：北市第一時間疫調沒有任何瑕疵

記者蘇晏男／台北報導

台北市府20日下午在防疫記者會上說明台電大樓3人確診案。其中，台北市副市長黃珊珊表示，案16001確診當天，北市第一時間進行同樓層匡列疫調，且從後來PCR檢測可清楚知道，整棟大樓沒有群聚擴散問題，北市第一時間並沒有任何疏漏或瑕疵，尤其這區塊（指7樓）所有同仁，都是北市府同仁第一時間在現場做的處理。

針對台電染疫案，台北市長柯文哲先指出，台電7月23日有一個案例，是有清楚的感染源，疫調後隔離16人，所幸觀察20天後，疫情沒有擴散；到了8月23日又發現一個人確診，與上述案例是不同樓層，且也有清楚感染源，當時疫調後，居家隔離28人、75人自主健康管理，接著PCR篩檢自主健康管理者後，又抓到一人染疫，因此又匡列67人。

黃珊珊則進一步透過圖卡詳細說明，7月23日確診案（21樓）與8月11日確診案（案15923）屬不同樓層，兩人相隔14層，當時做了清消、停班三天，當時是三級管制，所以居家隔離16人，目前皆已解隔離，因此21樓沒有群聚感染狀況，跟案15923是完全獨立的事件。

黃珊珊說，案15923辦公室在7樓，也有清楚感染源，發生事情的時候，北市先做匡列整層辦公室，圖中紅色區塊（下圖２）即當時北市匡列居家隔離對象，不僅如此，其他不在紅色範圍內的人，北市也擴大匡列採檢，所以同一個辦公樓層，除隔離28人，也找了75個人去採檢，就包括這次的案16001，該案在案15923確診第二天篩檢，但當時是PCR陰性，因此被列為自主健康管理，不過，後來北市要求台電每五天要自行篩檢一次，所以才在8月16日篩出案16001。

黃珊珊說，北市認為案15923與案16001為職場群聚，所以當天匡列7樓所有同仁，所以又增加了67位；中正區健康服務區16日時，第一時間到現場做疫調、匡列，並要求台電要把這層完全靜置清消三天，不准有人員進出。接著，北市要求要比照相關低風險人員可做企業快篩，所以當天台電找三軍總醫院做企業快篩，後來又發現一人快篩陽性，我們就建議要全體PCR。

黃珊珊表示，對我們來說，當天我們已經把所有工作做完，對象也匡列清楚，從PCR檢測可清楚知道，整棟大樓沒有群聚擴散問題，謝謝中央關心，但我們第一時間並沒有任何疏漏或瑕疵，尤其這區塊（指7樓）所有同仁，都是北市府同仁第一時間在現場作的處理，接下來是繼續監控7樓相關的90幾位還在防疫旅館的人員健康狀況。
 

▲▼北市防疫0820。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0820。（圖／北市府提供）

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