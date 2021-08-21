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iPhone 13九大賣點懶人包！指紋解鎖回歸　4史上之最「貴到天際」

▲▼iPhone 12 Pro。（圖／記者許力方攝）

▲iPhone 12 Pro的特殊色：太平洋藍。（圖／記者許力方攝） 

記者許力方／台北報導

全新的iPhone即將登場！多方消息預測，蘋果今年將繼續在9月秋季發表會推出iPhone 13系列機型，最可能的時間落在9月14日，隨著時間倒數，也出現更多的爆料，《東森新媒體ETtoday》蒐集所有圍繞iPhone 13的傳言，整理出九大賣點，包括8款新配色、史上最貴iPhone、全新瀏海、指紋解鎖、鏡頭升級等，出現4個史上之最！

蘋果今年秋季將推出的全新iPhone，被認為命名為iPhone 13的可能性非常大，但也有消息稱為iPhone 12s。據傳今年的iPhone主要升級在外觀和相機，依據過去的慣例，Pro型號通常會擁有特別的配色，是讓每一代iPhone提高辨識度的主要方法，另外加上新一代在容量上的升級，可能影響頂規版價格大幅度的提高。

以下為《東森新媒體ETtoday》整理六大賣點－

一、8種新配色：外國科技網站最新的iPhone 13渲染圖顯示，除了傳統的黑、白兩種配色外，今年還推出日落金、玫瑰金，新爆料更稱會多出4種配色玫瑰粉、湖水綠、夢幻紫、熱情紅等共8款，也是史上配色最多的一代。

二、指紋解鎖回歸：Face ID在戴口罩時無法使用，除非你有Apple Watch和iOS14.5，據悉，iPhone 13可能會自第八代以來史上首次將Touch ID回歸，可能被嵌入螢幕下，而非單獨按鈕，值得注意的是，蘋果去年在iPad Air側面設計出一個Touch ID按鈕，被視為全新iPhone的參考方向，可能會採取支援Face ID和Touch ID雙解鎖方案。

三、相機升級：傳言iPhone 13將後置三鏡頭升級，使用更大的傳感器，並將配備全新超廣角鏡頭，從5P（f/2.4）和定焦（FF）升級到6P（f/1.8），升級夜間攝影模式，和iPhone 12 Pro Max獨有的Apple Sensor Shift 穩定技術加持於新一代手機，並加強變焦性能，至少有望支援2.5倍光學變焦，以及所有型號都將配備LiDAR 掃描儀技術。

▲▼網友貼出疑似新款iPhone 13顏色。（圖／翻攝推特／@Apple_Tomorrow）

▲網傳疑似新款iPhone 13顏色。（圖／翻攝推特／@Apple_Tomorrow）

▲iPhone 13預計於秋季發表會登場。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 13預計於秋季發表會登場，傳言推出史上最多8款配色。（圖／取自9to5mac）

根據iPhone 13最新渲染圖顯示，新一代iPhone背面的設計幾乎和前一代相當，不過此前供應鏈傳出消息指出，鏡頭升級後模組會變大很多，相機也會比機身稍微凸出一點。

四、瀏海更小：自蘋果於2017年發布iPhone X以來，全面改款為全螢幕手機，但瀏海一直受到用戶吐槽，最新爆料推測，蘋果似乎打算將iPhone 13 Pro （Max）的瀏海寬度降低約25%，渲染圖也同樣有此變化，可能成為史上首次縮小瀏海尺寸。

五、6.1吋ProMotion螢幕AMOLED面板和120Hz刷新率：iPhone 13預測標準機型尺寸維持不變，頂級的Pro Max則將配備6.7吋螢幕，且新機有望採用OLED面板，支援120Hz刷新率，帶來智慧調節螢幕刷新率功能，讓系統在使用網站、APP時感覺更為流暢，同時更加省電的效果。

▲iPhone 13將擁有縮小的瀏海設計。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 13將史上首次縮小瀏海設計。（圖／取自9to5mac）

六、A15仿生晶片和iOS 15系統：按照慣例，iPhone 13系列機型將搭載蘋果全新A15處理器，大概率將採用台積電的第二代5nm技術，相比A14會提升約20%的性能，同時搭載5核心GPU，預計至少升級35%性能，5G網路信號也將得到增強。另外，此前蘋果已經發布iOS 15 Beta測試版本。

七、4款規格：新一代iPhone預測同樣將推出4款規格，分別為iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 頂規的iPhone 13 Pro Max。

八、電池、容量增大：iPhone 13系列可能提供更大的電池，相較於去年的iPhone 12 Pro搭載6.1吋OLED螢幕的電池容量2815 mAh、平均續航時間為12小時，將大上10%左右，但總體提升幅度有限；另外也將至少支援20W快沖15W無線充電技術。

有分析師認為iPhone 13將增加內建儲存空間容量，最低256GB，最高將上看512GB和1TB。

九、價格提高：各方分析預測，iPhone 13不會是iPhone 12的重大技術升級，價格會和前一代差不多，標準機型起價為799美元（台幣約2萬2000元）；不過也有分析認為，因為iPhone 13在相機、螢幕、容量上都有不小升級，頂配版售價可能水漲船高，有望突破2300美元（約台幣6萬4000元），成為史上最貴的iPhone。

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