史上最貴iPhone 13發表日期曝！　4款新機配備1強大新功能



▲蘋果史上最貴的新機iPhone 13，預計將於9月下旬推出。（圖／取自MacRumors）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果最新的iPhone 13即將面世，發表日期和新功能都讓外界期待，專門搶先披露消息的國外科技網站指出，依照過往蘋果的發表會規劃，他們認為最有可能的發表日是美東時間9月14日，此次高階的Pro機型，將會提供1TB容量版本。

科技網站「MacRumors」指出，對於iPhone 13將推出的日期和機型、功能都有相當的把握，此次新機型外觀大小將會和iPhone 12相似，尺寸分別為5.4吋、6.1吋和6.7吋。網站也點出，新機值得期待的是鏡頭的改版升級、電池壽命延長、更快的A系列處理器，以及新的5G晶片。

IT之家引述研究公司「TrendForce」消息同樣指出，蘋果預計將會在9月推出4款iPhone 13系列新機。iPhone 13提供1TB容量版本在今年初已經引發討論，預計在2款高階的Pro機型能看到，目前iPhone 12最高容量是512GB。

此外最新消息指出，從最低階的iPhone 13 mini到最高階的iPhone 13 Pro Max，該系列4款機型都會配備LiDAR（光學雷達掃描儀），提升AR體驗的真實度，並且在弱光場景中的對焦能力再更上一層樓。