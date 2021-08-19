iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

▲蘋果公司據傳在9/13發表新機。（圖／取自MacRumors）



記者葉國吏／綜合報導

果粉引頸期盼的iPhone 13據傳在美東時間9月14日發表，外傳今年會以線上形式公布，將延續iPhone 12四種機型外觀尺寸，不過在硬體、軟體上會有新突破。《東森新媒體ETtoday》整理出iPhone 13以下六大亮點。

一、瀏海變窄、外觀尺寸不變

根據TrendForce報導指出，蘋果新款iPhone可能會取名為iPhone 12S，所以外觀尺寸會延續i12的大小，但瀏海變窄。iPhone 12系列共有3種尺寸，分別是5.4吋12 mini、6.1吋的12/12 Pro，以及6.7吋的12 Pro Max。

二、四款規格

iPhone 13（或iPhone 12S）將推出四款規格，分別為iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max。

▲iPhone 13將在九月準時上市。（圖／取自9to5mac）

三、A15仿生晶片採用台積電5nm+ 製程

新款iPhone將搭載A15仿生處理器，並使用台積電5nm+ 製程量產，屆時性能將會大幅提昇、續航力也會更好。

四、AMOLED 面板和 120Hz 刷新率

新款iPhone將搭載On-cell觸摸觸控技術的柔性AMOLED面板，不過120Hz高刷新率螢幕則只會在Pro、Pro Max使用。

五、儲存容量跟iPhone 12相同

由於有人推測新款iPhone是12的延伸，所以儲存容量也將跟12一致，但價錢也會相同。

六、鏡頭升級、LiDAR 僅限 Pro 型號

蘋果新iPhone四款機型都會配備「位移式光學影像穩定系統（Sensor-shift OIS）」，而新款的Pro型號還會搭配超廣角鏡頭配備6P（比上一代升級），並具備自動對焦。不過LiDAR 掃描儀依然只有在Pro 、Pro Max 機型才有。