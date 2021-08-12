與美國駐日代辦商討美日台合作　謝長廷轉交蔡英文致贈茶具禮盒

▲謝長廷與谷立言11日會面，並轉交蔡英文致贈的茶具禮盒。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

記者蘇晏男／台北報導

美國在台協會（AIT）前處長谷立言（Raymond Greene）日前履新美國駐日大使館代辦，並於昨日拜訪我國駐日代表謝長廷。對此，謝長廷11日透過臉書表示，有朋自家鄉來，特別高興，期待未來能持續深化雙方與共同友人日本的合作，協助促進印太地區繁榮發展。此外，謝長廷也轉交總統蔡英文致贈的茶具禮盒給谷立言。

谷立言則在推特，以英、日文表示，相當榮幸與謝長廷討論美日台區域合作，例如「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等。他也稱讚，台灣是民主典範、重要的安全與經濟夥伴及世上一股良善的力量。

台美2015年6月1日簽署備忘錄成立GCTF，目的在發揮台灣的優勢及專業，針對雙方共同關切的議題合作舉辦訓練計畫，並邀請印太區域國家的官員及專家參加，以協助區域國家能力建構，藉此加強區域多邊合作、協助我國與區域內各國政府建立夥伴關係，進一步拓展台灣國際空間。

日本則是在2019年起已正式夥伴身分加入。GCTF成立旨在提供平台讓台灣能對全球問題作出貢獻，並與區域夥伴分享其專業。

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