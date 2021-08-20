大四學長送回家…學弟醒來「屁股痛痛」一擦還有血崩潰！結局曝光

▲學弟與大四學長到酒吧喝酒，清醒時發現「屁股痛痛的」擦拭還有血跡，驚覺不對勁報警。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名大四男學生因曾在國中時，遭30多歲的男子約會強暴，事後他將性扭曲為報復、憤意的抒發方式，竟朝同校學弟下手，趁對方睡著時性侵得逞，一審被判刑3年8月，日前二審判決出爐！

判決指出，大四男學生阿敬（化名）在國中時遭30多歲男子約會強暴，事後又因未適當輔導，造成觀念扭曲，導致他把性作為報復、恨意的抒發方式。2020年6月某日凌晨3時許，他與同校學弟到台中一間酒吧飲酒，他見學弟爛醉如泥，便騎車將對方送回學弟租屋處。

不料，阿敬見學弟沒有穿褲子躺在床上，竟然起了邪念，先出手撫摸學弟的生殖器官，接著張嘴將其含入口腔內，再將自己的下體放入學弟肛門內性侵得逞，並於同日上午9時28分左右騎機車離開現場。學弟清醒後，上廁所擦屁股時發現衛生紙有血跡，且肛門疼痛，這才驚覺不對勁報警處理。

台中地方法院審理時，阿敬坦承有與學弟共處一室，但否認乘機性交，辯稱當天他跟學弟都有喝酒，學弟喝到不醒人事，在酒吧內、外都吐了，他沒有辦法將學弟丟在路邊不管，所以就騎車將學弟送回家。抵達學弟住處後，由於學弟身上沾到嘔吐物，所以他有詢問學弟是否要沖澡。

▲阿敬在國中時曾遭30多歲男約會強暴，導致他性觀念扭曲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

阿敬表示，在徵得學弟的同意後，他就幫對方脫下上衣及外褲，至於內褲則是學弟自己脫下，「在沖澡過程中，學弟有說屁股不舒服，希望我可以到外面去」，但他發現學弟一直沒從浴室出來，他進去查看才發現，學弟倒在地上，趕緊將人扶出來，發現有一點血跡，便隨手拿衛生紙幫學弟擦拭，可能不慎拿到自己先前曾使用過的衛生紙，學弟身上才會染上他的精液。

但法院調查後發現，學弟曾在案發當日上午問阿敬，「我屁股痛痛的啊」、「你有沒有怎樣」、「我們有怎樣嗎」、「我幾點回來的」，但阿敬不僅沒回應在家中有沒有做什麼事情，反倒輕描淡寫帶過，還謊稱自己清晨6時30分左右就離開了。

法院比對各項事證後，不採信阿敬的說詞，依照乘機性交罪將阿敬判刑3年8月；案經上訴台中高分院，法院審酌，他因曾遭約會強暴，導致觀念扭曲，與學弟已以38萬元達成和解，2021年8月10日前已支付其中10萬元完畢，學弟也同意從輕量刑，改判刑2年，給予緩刑5年，期間付保護管束，須接受4場法治教育。全案仍可上訴。

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