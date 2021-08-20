答題抱回10萬！「行走的百科全書」是他　連鄉民都誇：是真有料

▲謝哲青在益智節目上的表現，連鄉民都驚嘆不已。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站18日報導《男星「3分鐘抱走10萬獎」落淚！ 超強分析...蔡尚樺：要不要人活》，「行走的百科全書」謝哲青日前上益智節目《全民星攻略》，作答不假思索，還能解釋得頭頭是道，就連哪位女性神明的長相可能是大眼高鼻，他都能說明。精彩表現在PTT鄉民也不禁問卦「有沒有謝哲青很有學問的八卦？？」

有網友在PTT的Gossiping板上問卦，貼出《全民星攻略》謝哲青過關的片段，驚嘆「除非有洩題吧！不然謝哲青也太猛，很多知識都可以很快講出來」，忍不住好奇謝哲青到底是什麼來歷。

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▲謝哲青上益智節目答題，3分鐘就抱走10萬。（圖／東森提供）

貼文一出，不少人也大讚謝哲青真的有料，「他是不是早年去跑船周遊列國」、「讓蔡尚樺完全沒有畫面的辣個男人XDDDDD」、「超強，連年份都知道」、「謝哲青根本人體GOOGLE」、「環遊世界加上唸書」、「真的很神，各種議題都涉略」、「喜歡看他介紹藝術品」、「他連漫畫都懂。」

還有人提到謝哲青當主持人的時候也很厲害，「之前《WTO姐妹會》主持就很強了」、「《WTO姐妹會》主持人時比當地人還了解當地情況」、「他真的超屌，從《WTO姐妹會》就很喜歡他」、「我有陣子都在鎖定他FB直播，隨手拿一本書開始分享，還會穿插他的所見所聞跟心得，超強。」

據悉，謝哲青今年46歲，是台灣作家、電視節目主持人、攀岩家、登山家、文史學者、旅行家。他曾行遍五大洲、旅行超過170個國家，豐富的學養和多領域的涉獵，在節目中總能順手拈來、侃侃而談，因此有「行走的百科全書」封號。