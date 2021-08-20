　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市校園防疫措施出爐　2.5級停課分組到校、每周演練防崩盤

▲小學生,學童,校門口,疫情,口罩,放學。（圖／記者謝婷婷攝）

▲北市將在9月1日開學。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳家祥／台北報導

因應9月1日開學，北市府定調「1人確診全班停課、2人確診全校停課」的管制標準，並進一步針對3級、2.5級、2級到1級等，不同程度的管制，訂有不同的規範與教學模式。3級警戒部分，一律採遠距教學；2.5級部分，實體教學需進行分倉分流；1到2級的話，原則以實體到校上課為主。

柯文哲說，9月1日要開學，以目前疫情狀況，原則上不用分線上線下分流，但還是有大原則，「3級就停課；2.5級原則停課，要做分倉分流；1到2級，原則到校上課，但可以放防疫假」。柯強調，目前以到校上課為主，但要每周1天或是每兩周1天，做遠距教學練習，萬一有需要的話才不會手忙腳亂

教育局長曾燦金說，市府模擬1、2、3級的狀況，另外還有降級不降準是2.5級。依目前的疫情狀況，應該會到校實體上課。1、2級目前的狀況是實體的學習為主，採4種多元彈性的教學模式，讓學校有變革的準備，提供給學生和家長教育選擇權的機會。

第一種是線上學習專班，若有學生不到校，請防疫假或是請假，這部分可以考慮跨班、併班的方式，北市府會補助暫時性老師的人力，作為調配。第二種是實體和直播的彈性線上教學，原班的老師直播教學，有些學生在家遠距學習，在教室裡面會提供廣角或追焦攝影機，提供給線上做彈性教學。

第三種則是線上的函授教學，學生可以觀看老師預錄課程，或是由教育局準備的公播課程，老師在線上做同步學習輔導。第四種是校本創新模式，提供學校空間自行調配，有的學校是可能不是分兩組而是分三組，由三個班去做調整應用。

但若如果疫情升級到第3級，曾燦金說，會改以遠距學習為主，教育局會輔助國中小公播課程。彈性的模式有分組輪流到校，第一種是每組隔週輪流到校，另一組就是遠距線上學習。

如果是分組隔日分組到校的話，也就是上午分A、B組到校，下午的課程就是遠距居家學習，這有個好處是中午不用用餐，這樣不必準備隔版。

由於方式多元，曾燦金也表示，教育局會專案協助學校所需的資訊設備，同時也鼓勵學校，每2周或每1週要進行演練，隨時準備有可能疫情再度升級，作一些準備停課不停學的準備。

▲▼北市防疫0820。（圖／北市府提供）

▲▼北市防疫0820。（圖／北市府提供）

►韓妞大推這瓶香水！一噴就迷人

ET快訊
顏寬恒發3000份雞排！　時間、地點曝光
麥當勞早餐「薯餅沒了」！驚見地瓜條　業者曝原因
1萬元紓困金擴大發放！　下周一開始申請
產女嬰丟垃圾車　老公DNA親子鑑定出爐
彰化20歲女確診！曾去板橋、萬華　匡列採檢150人
快訊／下班小心！　新北2區發布一級淹水警戒
一動作「測你脂肪多厚」！　超過4cm泡芙人認證
充電樁大廠爆內賊！　竊價值34億機密跳槽大陸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兌現祭品文！顏寬恒發3千份雞排　時間、地點曝光

中央開放同住家人用餐免隔板　柯文哲不跟進反問陳時中：怎麼管？

丁怡銘牛肉麵案獲不起訴　侯漢廷怒批北檢「玩文字遊戲」幫脫罪

行政院發言人稱發現金有印鈔成本　柯文哲批：智商檢查一下

北市校園防疫措施出爐　2.5級停課分組到校、每周演練防崩盤

中央鬆綁同住家人用餐免隔板　侯友宜表態不跟進「除非特殊狀況」

「萊牛風波」丁怡銘獲不起訴　柯文哲：丁丁是傷害無辜店家的人才

快訊／怎麼管理？中央解禁同住家人外食限制　柯文哲無言了

「台電大樓無群聚擴散」　黃珊珊：北市第一時間疫調沒有任何瑕疵

快訊／缺疫苗！9月1日開學　北市還有1萬名教師沒打疫苗

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

農曆七月鬼門開！好兄弟來陪喝　看電視驚見桌上啤酒罐自己移動

「我丈夫是恐怖分子塔利班...」　阿富汗婦女帶女兒逃難：哪裡都好

101大樓千人集資80萬拚威力彩　若中頭彩「每人可分176萬」！

機車族當心！越過慢車道「邊線」 沒打方向燈再折回...開罰1200元

《兩個爸爸》小溫蒂長大了！　童星樂樂16歲大秀熱舞...甜美模樣曝光

兌現祭品文！顏寬恒發3千份雞排　時間、地點曝光

中央開放同住家人用餐免隔板　柯文哲不跟進反問陳時中：怎麼管？

丁怡銘牛肉麵案獲不起訴　侯漢廷怒批北檢「玩文字遊戲」幫脫罪

行政院發言人稱發現金有印鈔成本　柯文哲批：智商檢查一下

北市校園防疫措施出爐　2.5級停課分組到校、每周演練防崩盤

中央鬆綁同住家人用餐免隔板　侯友宜表態不跟進「除非特殊狀況」

「萊牛風波」丁怡銘獲不起訴　柯文哲：丁丁是傷害無辜店家的人才

快訊／怎麼管理？中央解禁同住家人外食限制　柯文哲無言了

「台電大樓無群聚擴散」　黃珊珊：北市第一時間疫調沒有任何瑕疵

快訊／缺疫苗！9月1日開學　北市還有1萬名教師沒打疫苗

獨／新手媽副乳腫脹　醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭

過節也做公益！鴻海中秋選品活動開跑　挹注社福團體近3千萬

計畫經濟方式！民眾不愛　國產和AZ恐過剩

14歲少女曾喊「給我一個完整的家」溺斃！男友痛哭：想在一起很久

吉力吉撈加入味全龍　2.4年總值1293萬

落實防疫旅館清消整備　黃偉哲：提供民眾安心的住宿環境

彩券行老闆擴大集資！上期砸9.4萬中1.88萬　目標揪30萬拼27億

慣性偷吃20年！拜金妻「火力全開嗆1句」　網卻酸綠夫：你縱容的

麥當勞早餐「薯餅沒了」！驚見地瓜條　業者曝原因

喬治亞帕運選手喝醉　把飯店警衛打到「骨折重傷」　被奪參賽資格！

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

快訊／新北1確診住新莊　侯友宜火速匡列26人

快訊／北市+2皆在大安區！　柯文哲：其中一個是不明感染源

紓困4.0已支應1594億元　一張圖看哪族群受惠

快訊／新北＋3！　新莊1例感染源待釐清「研判是舊案」

塔利班上台　中國圖在阿富汗摸魚「又怕大白鯊」

快訊／美國參議員聯名請蕭美琴協助車用晶片荒　外交部回應了

丁怡銘不起訴　地檢：皇家傳承牛肉使用萊劑飼料

LIVE／新北今＋3「全台最多」　侯友宜最新說明

立委爆郵局逼員工打高端　最速件宣傳

揭五倍券內幕　名嘴：蔡英文忍他7天

快訊／新北公布最新足跡　萊爾富、五金行、金山＆三峽市場

蘭指部M60A3戰車湖口演訓　煞車故障衝撞營宿

快訊／新北花蓮團染疫釀「北投職場群聚」　453人PCR結果出爐

民眾黨批蔡政府「完全執政，完全掩蓋」　半年8件黑箱紀錄一次看

更多熱門

相關新聞

柯文哲：丁丁是傷害無辜店家的人才

柯文哲：丁丁是傷害無辜店家的人才

前行政院發言人丁怡銘去年在行政院會上，直指台北市「冠軍牛肉麵」皇家傳承牛肉麵店使用萊劑美牛，業者則秀零檢出澄清，丁因此被控按鈴指控違反《食安法》與散播不實資訊；不過，北檢查出業者使用的牛肉，在飼養過程的確餵食萊劑飼料，因此不起訴丁怡銘，且昨日還有媒體公布不起訴書內容。對此，台北市長柯文哲20日表示，丁丁是個人才，是個傷害無辜店家的人才。

沒打疫苗不能領錢？高雄婦急奔郵局領500萬　

沒打疫苗不能領錢？高雄婦急奔郵局領500萬　

西西帕斯：年輕族群感染病毒是好事

西西帕斯：年輕族群感染病毒是好事

快訊／中央解禁同住家人外食限制　柯文哲無言了

快訊／中央解禁同住家人外食限制　柯文哲無言了

9月1日開學　北市還有1萬名教師沒打疫苗

9月1日開學　北市還有1萬名教師沒打疫苗

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

800買威力彩差點中21億！他狂中8個獎

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打這廠牌

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

河濱驚見2條巨大雨傘節！交纏大戰畫面曝

網紅嫁豪門4年被趕出！囂張小三「按讚IG」示威

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

獨／PO「竹筍炒肉絲」被指虐嬰　桃園女神說話了

楊冪緊擁小9歲男星！他「低頭猛蹭D胸」畫面曝光

更多

最夯影音

更多
差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王
三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面