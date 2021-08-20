北市校園防疫措施出爐　2.5級停課分組到校、每周演練防崩盤

▲北市將在9月1日開學。（圖／記者謝婷婷攝）



記者陳家祥／台北報導

因應9月1日開學，北市府定調「1人確診全班停課、2人確診全校停課」的管制標準，並進一步針對3級、2.5級、2級到1級等，不同程度的管制，訂有不同的規範與教學模式。3級警戒部分，一律採遠距教學；2.5級部分，實體教學需進行分倉分流；1到2級的話，原則以實體到校上課為主。

柯文哲說，9月1日要開學，以目前疫情狀況，原則上不用分線上線下分流，但還是有大原則，「3級就停課；2.5級原則停課，要做分倉分流；1到2級，原則到校上課，但可以放防疫假」。柯強調，目前以到校上課為主，但要每周1天或是每兩周1天，做遠距教學練習，萬一有需要的話才不會手忙腳亂

教育局長曾燦金說，市府模擬1、2、3級的狀況，另外還有降級不降準是2.5級。依目前的疫情狀況，應該會到校實體上課。1、2級目前的狀況是實體的學習為主，採4種多元彈性的教學模式，讓學校有變革的準備，提供給學生和家長教育選擇權的機會。

第一種是線上學習專班，若有學生不到校，請防疫假或是請假，這部分可以考慮跨班、併班的方式，北市府會補助暫時性老師的人力，作為調配。第二種是實體和直播的彈性線上教學，原班的老師直播教學，有些學生在家遠距學習，在教室裡面會提供廣角或追焦攝影機，提供給線上做彈性教學。

第三種則是線上的函授教學，學生可以觀看老師預錄課程，或是由教育局準備的公播課程，老師在線上做同步學習輔導。第四種是校本創新模式，提供學校空間自行調配，有的學校是可能不是分兩組而是分三組，由三個班去做調整應用。

但若如果疫情升級到第3級，曾燦金說，會改以遠距學習為主，教育局會輔助國中小公播課程。彈性的模式有分組輪流到校，第一種是每組隔週輪流到校，另一組就是遠距線上學習。

如果是分組隔日分組到校的話，也就是上午分A、B組到校，下午的課程就是遠距居家學習，這有個好處是中午不用用餐，這樣不必準備隔版。

由於方式多元，曾燦金也表示，教育局會專案協助學校所需的資訊設備，同時也鼓勵學校，每2周或每1週要進行演練，隨時準備有可能疫情再度升級，作一些準備停課不停學的準備。