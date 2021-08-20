藍議員拿梗圖狠酸「巨嬰市長」　陳其邁：圖看很多也是笑笑

▲高雄市議員黃紹庭拿網路梗圖酸陳其邁是巨嬰市長。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨籍高雄市議員黃紹庭今天在市議會質詢時指出，陳其邁市長就職周年，他認為分數是不及格，更拿梗圖酸他是「小英男孩」、「巨嬰市長」，黨意勝過民意，呼籲市長要多傾聽民意。對此，陳其邁坦言，這種網路梗圖他看了很多，當然心情不好，不過他也是笑笑，強調他不分黨派、沒有大小眼，也不會用有色眼鏡推動施政，會虛心聆聽受教。

▲高雄市議員黃紹庭拿網路梗圖酸陳其邁是巨嬰市長。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃紹庭今天批評，過去這一年，高市府有些施政、建設問題發生，他就發現好像韓國瑜前朝又會被拉出來講，只要是市政出問題，馬上就是請出「韓維拉」來，批評陳戒不掉奶嘴，總是甩鍋韓國瑜。

黃紹庭更接著說，陳其邁市長就職周年，他認為分數是不及格，並拿梗圖酸他是「小英男孩」、「巨嬰市長」，黨意勝過民意，呼籲陳市長要做一個高雄人的市長。中央的意思，該跟中央反映要反映、該反對就要反對，斷掉臍帶、拿掉奶嘴，不要再做這麼多的內宣，對施政推動會更加理性，大家才會往對的方向前進，這樣才是高雄人的福氣。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

對此，陳其邁也高EQ回應，這種圖他也看了很多，就是某些側翼的梗圖，對於議員的指教他都虛心接受，當然圖看了心情不好，不過也就是笑笑，他不分國民黨、不分政黨，會聆聽受教。

陳其邁強調，這一年來，他的施政不分黨派、沒有大小眼，也不會用有色眼鏡推動施政，像原鄉部落桃源區，他一周內就去4-5次，過去桃源區支持國民黨比較多，但大家都是高雄市民，所以輪到他當市長就來承擔改進。他也期許自己能讓所有市民在高雄安居樂業，也感謝一年多來不分黨派議員對於他施政的支持，也希望黃議員可以給更多鞭策跟指導。