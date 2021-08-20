加碼1000元！高雄券「最小面額」出爐　陳其邁：比較好花

▲中央拍板定調五倍券免再由全民出千元兌換。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

五倍券即將發放並帶來的龐大商機，高雄市議員曾俊傑今天（20日）總質詢時表示，各縣市都加碼搶進，高雄市也宣布將加碼1000元「高雄券」，他要求市府詳細規劃。對此，高雄市長陳其邁表示，高雄券初步規劃會用50元的小面額來發放，要去夜市、商圈比較好花。

曾俊傑今質詢時指出，五倍券即將發放，高雄市率先表示要再加碼1000元高雄券，希望讓「5倍變6倍」，也強調要配合這次國慶煙火在高雄等活動，為高雄市創造新台幣100億元的商機。但高雄市只強調要以高雄券來加碼，對於要怎麼執行？要怎麼發放？對象是誰？目前都還未決定，市民一頭霧水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳其邁則回應，高雄券初步規劃會用50元的小面額來發放，要去夜市、商圈比較好花，也希望各個行業一起加入，用分次加碼的方式來進行。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

曾俊傑接著說，其他城市紛紛有抽獎、送優惠券等加碼動作，面對激烈競爭，高雄市應該詳細規劃及早公布，並配合即將在高雄市舉辦的國慶煙火、跨年晚會等活動來攬客，才能搶得商機；他也呼籲市府，一定要將商機落實到受衝擊最嚴重的餐飲、零售業身上。

陳其邁聯訪時則重申，高雄券的面額是50元一張，希望用小面額的方式，大家使用方便，而且在很多的餐飲零售還有旅遊觀光，在他們消費上的使用會比較方便，那也可以讓這些受困的產業可以得到更多的幫忙。後續會採分次、分批的方式，也會搭配活動，還有促銷以及民間的業者，大家把餅做大，讓整個五倍券可以變成是六倍甚至是七倍。