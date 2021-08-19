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BNT先給學生不合理！他指1族群「帶著病毒趴趴走」：防疫全白費

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫苗接種示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

12至17歲的學生族群，除了可以施打BNT，現在還可以施打莫德納疫苗，有網友對此安排感到疑惑，專家指出根據美國的調查，25至39歲的年輕人，是最會趴趴走的一群，一旦感染了傳染力才是最高，病毒會在四處亂竄，認為疫苗就應該依年齡慢慢往下打，真正該打的都打不到，枉費全國人這麼認真防疫。

原PO在PTT發文，長者染疫後容易變成重症，同意疫苗優先讓長者先施打，也同意讓維持國家運作的公務員，和相關高風險工作人員先施打，但新光醫院副院長洪子仁醫師在政論節目《年代向錢看》表示，根據美國調查，25至39歲的年輕人是最會趴趴走的一群，這群人如果沒有打疫苗，一旦感染後病毒會被帶著亂竄，傳染力才是最高的。

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洪子仁醫師指出，透過傳染規模經過區域調查，25至39歲的年輕人，會讓原本的65歲以上的死亡率提高到36%，因為年輕人到處活動擴散病毒，長者會更容易染病並且因此死亡。

▲▼高端疫苗。（圖／食藥署提供）

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

原PO認為，台灣就應該要像世界各國一樣，按照年齡依序往下打，即便BNT適合青少年施打，但也必須讓染疫高風險族群先打，再開放給學生族群，「而非率先給學生打，這樣不合理唷，我們之前禮讓給長者們先施打，不就也沒有意義了嗎？」

貼文一出，網友們回應，「不是還有高端」、「已開放高端登記了，別再靠X年輕人沒疫苗」、「政府的規劃明顯就是要這個族群打高端啊」、「就是要特別留高端給你啊」、「每個年齡層都很重要，應該依序打下來」、「學生可打BNT是因為有試驗過，但不代表優先打」。

台大公衛學院教授陳秀熙的團隊18日在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中提到，雖然科學界證實BNT是最適合青少年施打的疫苗，但根據美國最新研究顯示，12至17歲的青少年完整接種莫德納之後，安全性是可接受的，而且在免疫反應方面與18至25歲的族群相似，不過，大多數歐美國家目前仍只開放BNT供青少年接種，這份研究報告出爐後，未來可以考慮在12至17歲的族群中，開放BNT與莫德納並進的接種方式。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（約從31:00開始）

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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