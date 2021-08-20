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189.7萬人第二劑莫德納再等等　新疫苗優先擴大第一劑覆蓋率

記者黃翊婷／綜合報導

國產疫苗高端接棒投入第六輪接種，但國內庫存劑量AZ還有25萬劑、莫德納僅17萬劑，而後續運抵的新疫苗預計會投入混打和往下開放接種年齡層，力拚第一劑覆蓋率，那麼7月19日前完成第一劑莫德納接種的65歲以上族群共189萬7000人，想要接種第二劑恐怕還要再等一等。

▲▼台北市花博接種站設站次日持續為65歲以上長者接種疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站,大型疫苗接種站 。（圖／記者李毓康攝）

▲第六輪高端疫苗將在23日開打，但國內疫苗庫存量仍很吃緊。（圖／記者李毓康攝）

根據衛福部疾管署網站公開的統計資料，累計至7月19日為止，65至74歲族群有141萬500人施打第一劑莫德納，75歲以上長者有48萬6500人接種第一劑莫德納，總計189萬7000人。若依據指揮中心先前宣布，10至12周後需施打第二劑，以10周計算，這189萬7000人最晚要在9月26日前完成第二劑接種，如果9月沒有足夠的新疫苗投入，恐怕難以如期完成。

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但9月會不會有新疫苗到貨，根據《中國時報》報導，指揮中心發言人莊人祥透露，若取得新疫苗，會優先用於擴大第一劑的覆蓋率，再根據疫情狀況調配第二劑的劑量，考量到加拿大將兩劑間隔延長至16周，世界衛生組織也建議可以根據到貨量和疫情狀況進行調整，現階段國內疫情穩定，後續不排除會再延長施打間隔時間。

▲▼莫德納疫苗空瓶及盒裝，盒裝上印有接種使用期限，另外還有衛福部食藥署藥物檢查證。（圖／記者呂佳賢攝）

▲還有超過400萬人堅持只打莫德納。（圖／記者呂佳賢攝）

目前疫苗意願登記仍有400萬人苦守莫德納，而同樣為mRNA疫苗的BNT什麼時候到貨，也是眾人十分關心的議題。傳聞鴻海集團創辦人郭台銘親赴歐洲催貨，首批BNT疫苗150至200萬劑可能會在中秋節前到貨，對此，永齡基金會執行長劉宥彤回應，「一切都在努力中。」

指揮中心指揮官陳時中19日在記者會上被問及此事，先是反問「中秋節是什麼時候？」在聽到是9月21日後並未正面回應，僅表示，「我想有確定後會跟大家報告」。

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲我國採購疫苗，截至8月中旬，未到貨比率超過7成。（圖／記者李毓康攝）

至於國內的疫苗狀況，《東森新媒體ETtoday》試算，我國今年在國際疫苗預計取得4167萬劑，不過到8月中旬為止，仍有3129萬餘劑尚未到貨，未到貨比率超過7成。

根據指揮中心資料，今年國內估計總取得疫苗數量為5167萬劑，當中自行採購可分為國際採購包含：COVAX476萬劑、AZ疫苗1000萬劑、莫德納疫苗605萬劑（含第四季加購100萬劑）；國產疫苗採購則有高端500萬劑與聯亞500萬劑。

其中聯亞已經被宣布緊急使用授權未過，指揮中心雖然強調500萬劑合約不會失效，需經過3期臨床試驗證實保護力，合約仍適用，但也意味聯亞的500萬劑暫時無法補上疫苗缺口。

另外捐贈的部份，包含美國捐贈250萬劑莫德納，日本捐贈334萬劑AZ疫苗，立陶宛捐贈2萬劑AZ已經抵台；另尚未抵台的還有企業團體捐贈，包含鴻海永齡基金會、台積電、慈濟總計採購1500萬劑輝瑞BNT疫苗無償全數捐贈給政府。

若以國際採購與捐贈疫苗數量來看，今年預計取得總數有4167萬劑，目前已經到貨約1038萬劑，還有3129萬尚未到貨。

當中與AZ直接洽購的1000萬疫苗，陸續有5批共240.9萬劑抵台，最新一批到貨時間是8月12日，還有759萬餘劑尚未到貨；AZ原廠7月中旬曾發佈聲明，此後至明年初期間，將按既定時程供應疫苗。

莫德納疫苗陸續有6批到貨，最新一批則是8月15日抵達，但今年採購還有455.2萬劑尚未供應；至於COVAX採購476萬劑，至今到貨兩批AZ共60.96萬劑，然而最近一次到貨已經是5月中旬，已經有好一段時間沒有進一步消息，總計還有415.04萬劑尚未供應。整體而言自行採購的AZ、莫德納都還有超過7成數量疫苗尚未到貨，COVAX更是超過8成未到。

企業團體捐贈的1500萬劑BNT疫苗則尚未出貨；先前有傳出首批180萬劑，最快在9月中旬抵達台灣，陳時中當時僅回應「疫苗到貨時程有保密協定在，只能跟大家說這段時間會來」。

另國產疫苗的部份，僅有高端通過緊急使用授權，500萬劑已經通過檢驗封緘61萬劑，將於第六輪8月23日開打。

指揮中心統計疫苗庫存，18日為止國內AZ還有25萬劑，另有52.4萬劑檢驗封緘中；莫德納尚存17萬劑，還有24.9萬劑檢驗封緘中，合計約百萬餘劑。

而截至19日為止，國內累計接種疫苗已經達到995萬1034人次，其中AZ接種633萬2070人次，莫德納接種361萬8964人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率39.40％，劑次人口比42.40（劑／每百人）。

▼國內疫苗到貨情況。（圖／ETtoday）

▲▼0815疫苗到貨情況。（圖／ETtoday）

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