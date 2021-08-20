「打完2劑疫苗確診病毒量一樣高」　醫：九成是Delta感染者

記者黃翊婷／綜合報導

「美國最新研究帶來壞消息，發現打完兩劑完整疫苗的人感染仍然會帶一樣多的病毒。」胸腔科醫師蘇一峰19日在臉書連續PO出3篇文章，分享美國以及冰島關於新冠肺炎的最新研究，「研究中的病毒基因分析有九成是Delta的感染者」，但還是鼓勵民眾趕快去打疫苗，可以預防重症。

▲打過疫苗還是要戴好口罩、勤洗手。（資料照／記者林敬旻攝）

Delta變異株擴散全球，由於傳播力強大，導致住院重症率上升，目前已成為許多國家主要的流行病毒。胸腔科醫師蘇一峰19日在臉書PO文分享部落格的文章，內容提到，美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）學者研究719名確診者，發現122人經過病毒基因分析，竟有九成是Delta的感染者。

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「美國最新研究帶來壞消息，發現打完兩劑完整疫苗的人感染仍然會帶一樣多的病毒。」蘇一峰表示，研究的作者病毒學家Thomas Friedrich在《Nature》的訪問中曾提及，這個研究讓大家知道打疫苗的人感染病毒後，還存在感染傳播能力，而《Nature》也在文中表明，打完疫苗仍然不能拋棄其他防護方式，例如戴好口罩。

▲BNT與AZ疫苗對於Delta變異株的保護力比較。（圖／ETtoday曾梓倩製作）

此外，蘇一峰也在文中分析另一篇新加坡的研究比較，發現「打了疫苗可以加速病毒的清除」。對此，蘇一峰在臉書另外兩篇PO文中呼籲民眾趕快去打疫苗，因為可以防止重症，「美國洛杉磯疫情報告發現，6月（打完）兩劑完整疫苗的感染者已經占新感染者的兩成了，該區域有一半的人接種兩劑疫苗，完全接種疫苗占新感染者比例快速上升，5月11％、4月5％和3月2％。」

而在冰島的研究中，蘇一峰說明，「打完疫苗後，發生Delta突破性感染機會由高到低排序為嬌生、AZ、mRNA疫苗，冰島政府決議過去打嬌生疫苗的國民補混打一劑mRNA疫苗，增加抵抗力。」