5QA看懂高端疫苗！陳時中認證最快獲得完整保護力　58萬人搶打

記者黃翊婷／綜合報導

第六輪高端疫苗預約將在今日（20日）中午12時截止，根據指揮中心公布的統計數據，19日下午5時為止已有58.7萬人完成預約。不過，雖然現階段施打高端疫苗可以最快獲得完整保護力，指揮官陳時中也表示最好間隔28天就要打第二劑，但部分民眾還是存有疑慮，對此《東森新媒體ETtoday》整理5大QA提供參考。

▲國內疫苗庫存吃緊，61.4萬劑高端疫苗投入救急，預約情況十分搶手。（圖／記者湯興漢攝）

第六輪首度提供大約61.4萬劑國產疫苗高端，指揮中心18日宣布，增加開放「8月13日12時以前意願登記，且為35歲至20歲（含）『即2001年8月23日（含）以前出生』民眾」預約，截至19日下午5時統計，已有58.7萬人完成預約。此外，第六輪預約時間只到今日（20日）中午12時，完成預約者會陸續收到提醒簡訊，接種時間和先前36歲以上民眾同樣是8月23日至29日。

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而關於高端疫苗的副作用、有哪些人不能接種，詳細QA如下：

Q1、高端跟其他廠牌疫苗保護力差異？

根據疾管署資料，高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）是含SARS-CoV-2重組棘蛋白的疫苗蛋白質次單元疫苗。

國內其它已經使用的疫苗包含AZ與莫德納，AZ屬於腺病毒載體疫苗，完成兩劑接種可預防63％有症狀感染風險，另依臨床試驗資料分析，當接種間隔12週且完成兩劑接種，保護力約81％ （60％至91％）；莫德納屬於mRNA疫苗，接種兩劑可預防94％有症狀感染。

高端疫苗依其臨床試驗結果分析顯示，免疫生成性與恢復者血清中和抗體數據，經與國外獲得EUA疫苗（AZ）所產生的保護力關聯指標比對亦符於保護力標準。

Q2、高端疫苗接種後的副作用？

接種後可能發生反應大多是出現接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，勿揉抓接種部位。

常見的不良反應：痠痛全身無力、肌肉痛、頭痛、腹瀉、注射部位腫脹硬結、噁心嘔吐、發燒等，症狀通常呈現輕度或中等強度，大部分會於接種後7天緩解或消失。

不常見不良反應（發生率介於千分之一至百分之一）：接種部位搔癢、寒顫、皮疹、鼻咽炎、口咽疼痛、心悸等。

罕見不良反應（發生率小於千分之一）：顏面神經麻痺、眼壓過高。

安全追蹤期間有一位高端疫苗受試者通報出現急性周邊性顏面神經麻痺，受試者是在接種第2劑後13天發生不良反應，初步掌握個案已完全恢復。

若出現接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，作為診斷參考。

▲高端疫苗的保護力效果如何，是民眾關注的焦點之一。（圖／食藥署提供）

Q3、哪些人不能接種？

1、對於疫苗成分有嚴重過敏反應史者不予接種。

2、發燒者應該暫緩接種。

高端試驗主持人之一、北醫附醫臨床試驗中心主任劉明哲受訪表示，民眾在接受疫苗接種前評估時可與醫師說明過去疫苗接種過敏情況，由醫師來評估。

Q4、哪些人接種前要審慎評估？

1、患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

2、目前缺乏孕婦接種新冠疫苗之臨床試驗及安全性資料，而臨床觀察性研究顯示孕婦感染SARS-CoV-2 病毒可能較一般人容易併發重症。孕婦若為COVID-19 之高職業暴露風險者或具慢性疾病而易導致重症者，可與醫師討論接種疫苗之效益與風險後，評估是否接種。

劉明哲表示，若本身有中重度疾病或慢性疾病，建議接種疫苗前都應清楚和醫師告知自身狀況；而高端臨床試驗收案並未有孕婦，雖然有部分個案接受試驗之後懷孕，但相關證據仍不足。

Q5、高端疫苗兩劑間隔時間、可以混打其它疫苗嗎？

高端疫苗目前依據疫苗仿單適用接種年齡為20歲以上，接種劑量為0.5 mL；接種劑次為2劑，間隔28天；高端疫苗不得與其他廠牌交替使用。若不慎使用了兩劑不同COVID-19疫苗產品時，不建議再接種任何一種產品。

▲高端疫苗預計23日開打。（圖／指揮中心提供）

不過，萬芳精神科醫師潘建志在臉書PO文表示，高端不久前釋出第二期臨床實驗論文，「我發現一個很大的問題」，中和抗體662這個數字，是解盲記者會宣布的，也就是免疫橋接時和AZ比較的結果，也有寫進中文說明書裡頭，「這是打完了第二劑疫苗，從實驗開始後第57天測到的數字。那只打第一劑，會產生中和抗體嗎？」不知道、沒有數據、找不到，連這篇論文都沒寫。

對此，陳時中回應，「這我不知道，我只關心最後打完保護力有多少。」他也認為，打一劑沒這麼高，才會有施打兩劑的設計，否則只要打一劑就夠了，一定是以打兩劑14天或一個月後所驗出的數據當作基礎值，往後也會繼續確認相關情況，所以實驗整體拉得比較長，況且因目前未有新研究支持高端疫苗兩劑間隔時間拉長，保護力會較高，因此會照仿單規定28天就施打第二劑。

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