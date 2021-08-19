高端下周開打！網曝1「致命盲點」：寧願打不到疫苗…掀論戰

▲指揮中心開放20歲到35歲對象可預約高端疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／閔文昱報導

中央流行疫情指揮中心18日宣布第六輪高端疫苗向下加開，增加20歲到35歲對象可預約，估計符合資格共29.4萬人，加上前批開放36歲以上民眾，第六輪累計已有58.7萬人預約，不過有網友就指出，就是因為「這項政策」，導致許多人還在觀望，「為什麼要堵上自己未來的機會在上面？」

一名網友在PTT以「我就問，寧願打不到疫苗也不打高端？」為題發文表示，撇開高端有沒有效不談，但棘蛋白疫苗打了副作用小還是很多人不打，「因為現在的政策就是不能混打，如果我現在打了高端以後就一定要打高端，如果政策改成可以混打那至少會有多一點人去預約。」

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▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

原PO認為，如果政策開放混打，那現在打高端有沒有效都沒關係，反正副作用小，如果有效就當作是賺到，如果沒效之後還能混打其他國外疫苗，「而且混打完一劑其他國外疫苗之後，至少得了新冠肺炎也不至於重症，之後有機會的話再去補打第三劑（第二劑國外）的就好了。」

原PO直言，選了高端就等於把後面打其他疫苗的路給封死了，「一個不確定效果的疫苗大家也不是白痴，為什麼要堵上自己未來的機會在上面？」

▲疫苗接種示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文章曝光後，馬上引發不少網友討論，紛紛留言，「說沒效可以補的，先等政府出來保證再說」、「沒保護力資料為啥我要打，我打疫苗是為了有抗體有保護力，連一個保護力資料都生不出來」、「為何要放一個來路不明的疫苗進入我身體」、「根本就不知道有沒有效力」、「如果不能混打這真的對年輕人剝奪感太大了」。

不過也有網友認為，「不打不要影響別人」、「沒效怎可能不能混？那打到沒效或效果不好的疫苗 不就等著被傳染或等死？這有可能嗎？」、「能不能混打還在測試，不一定不行」、「真的沒效的話一定會開放打其他疫苗，不會有打了高端就不能打其他疫苗這回事」、「奇怪，就一堆學者說有效…鄉民就說沒國際認證就沒效？」

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