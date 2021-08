「打第一劑叫無奈，第二劑就是無X」！　醫曝「混打」保護力最佳搭配

▲沈政男指出,第一劑接種AZ,第二劑接種莫德納有最佳保護力。(圖/記者李毓康攝)

文/沈政男/精神科醫師

哥有沒有說,混打就要來了,不必急著打第二劑AZ?智慧就是,同樣的錯不要犯第二次!

打第一劑AZ叫無奈,結果你又打了第二劑,那就是無X了。

距離我打第一劑,至今恰巧三個月,當時我貼出了接種黃卡,結果網路上一片譁然,說什麼又什麼的。拜託,如果你看不懂我的文章,我建議你從我的國語日報方向專欄開始看起。

在今年五月十一日前,打AZ的風險高於不打,然而當萬華群聚爆發以後,因為沒有其他任何疫苗可打,當然只好選擇AZ了。如果當時只有科興,也是可以打。事實上,台灣本來有機會在五月十一日以前取得BNT,但因為意識形態而錯失機會了。

箇中邏輯,清楚明瞭,但你要在那邊亂扯,我也是不會介意了,因為,每個人都有愚蠢的自由。

至於第二劑,因為台灣已經控制疫情,根本沒有必要急著打。尤其沒必要在十周後就打第二劑AZ,因為,研究早已證實,十二周以後打第二劑AZ,免疫生成更好。甚至間隔半年以上,都沒有關係。打兩劑AZ的重症保護力,只比一劑高10%。

就這樣。我絕對沒有要說服你打什麼疫苗,如果你支持AZ,或許第三劑也可以繼續打AZ,來個AZ吃到飽。

當然,你如果要改成混打,我更不會像你一樣,在那邊胡亂訕笑謾罵。

我只會奉勸你,防疫是人生的縮影,靠著直覺、信仰、道聽塗說與意識形態而活的時代已經過去了,好好想想你的前半生是怎麼回事,痛改前非,今後以科學為方向,以證據為基礎,好好做人做事吧。

▲沈政男醫師透露,「混打保護力最佳搭配」為第一劑AZ,第二劑莫德納。(圖/翻攝自沈政男醫師臉書)

如今,我已取得state of the art of COVID vaccine protection,當今新冠疫苗最佳保護力,可以為更多病患做最好的服務!

三個月來,我寫了好多文章,把我知道的疫情分析與建議,讓大家知道,雖然中間受到了好多打擊,但我完全隱忍下來,沒有反擊,更沒有造成任何人的傷害。

我慶幸,三個月下來,我把台灣看得更清楚了,我也把自己的未來看得更清楚了。

※本文經沈政男醫師授權,未經同意請勿隨意轉載拷貝。