「打第一劑叫無奈，第二劑就是無X」！　醫曝「混打」保護力最佳搭配

▲沈政男指出，第一劑接種AZ，第二劑接種莫德納有最佳保護力。（圖／記者李毓康攝）

文／沈政男／精神科醫師

哥有沒有說，混打就要來了，不必急著打第二劑AZ？智慧就是，同樣的錯不要犯第二次！

打第一劑AZ叫無奈，結果你又打了第二劑，那就是無X了。

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距離我打第一劑，至今恰巧三個月，當時我貼出了接種黃卡，結果網路上一片譁然，說什麼又什麼的。拜託，如果你看不懂我的文章，我建議你從我的國語日報方向專欄開始看起。

在今年五月十一日前，打AZ的風險高於不打，然而當萬華群聚爆發以後，因為沒有其他任何疫苗可打，當然只好選擇AZ了。如果當時只有科興，也是可以打。事實上，台灣本來有機會在五月十一日以前取得BNT，但因為意識形態而錯失機會了。

箇中邏輯，清楚明瞭，但你要在那邊亂扯，我也是不會介意了，因為，每個人都有愚蠢的自由。

至於第二劑，因為台灣已經控制疫情，根本沒有必要急著打。尤其沒必要在十周後就打第二劑AZ，因為，研究早已證實，十二周以後打第二劑AZ，免疫生成更好。甚至間隔半年以上，都沒有關係。打兩劑AZ的重症保護力，只比一劑高10%。

就這樣。我絕對沒有要說服你打什麼疫苗，如果你支持AZ，或許第三劑也可以繼續打AZ，來個AZ吃到飽。

當然，你如果要改成混打，我更不會像你一樣，在那邊胡亂訕笑謾罵。

我只會奉勸你，防疫是人生的縮影，靠著直覺、信仰、道聽塗說與意識形態而活的時代已經過去了，好好想想你的前半生是怎麼回事，痛改前非，今後以科學為方向，以證據為基礎，好好做人做事吧。

▲沈政男醫師透露，「混打保護力最佳搭配」為第一劑AZ，第二劑莫德納。（圖／翻攝自沈政男醫師臉書）

如今，我已取得state of the art of COVID vaccine protection，當今新冠疫苗最佳保護力，可以為更多病患做最好的服務！

三個月來，我寫了好多文章，把我知道的疫情分析與建議，讓大家知道，雖然中間受到了好多打擊，但我完全隱忍下來，沒有反擊，更沒有造成任何人的傷害。

我慶幸，三個月下來，我把台灣看得更清楚了，我也把自己的未來看得更清楚了。

※本文經沈政男醫師授權，未經同意請勿隨意轉載拷貝。