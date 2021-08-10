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偏鄉孕媽咪產檢路遙心累！原住民安心媽媽專車上路2年助537位母嬰

▲▼偏鄉孕媽咪產檢路遙心累！原住民安心媽媽專車上路。（圖／至善基金會提供）

▲至善基金會推動台灣首輛「原住民安心媽媽專車」上路2年陪伴537位母嬰。（圖／至善基金會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

許多偏鄉孕媽咪遇到產檢日就傷腦筋，若先生陪診將減少一日收入，自行前往路程又長達1~2.5小時起跳光想就心好累，長期深耕台灣原住民地區的至善基金會發現問題後，推動台灣首輛「原住民安心媽媽專車」上路2年陪伴537位母嬰，協助偏鄉媽媽產檢、帶寶寶打針，也希望各界能挹注資源支持此計畫，成為原住民媽媽安心陪伴孩子成長的後盾。

最令原住民媽媽為難的莫過於她們常常得面臨讓先生去工作，遇到帶孩子、去產檢、去打預防針時「要拜託誰順便載我去呢」的難題中做抉擇。2019年3月，至善「原住民安心媽媽專車」獲得美商默沙東藥廠「關懷母親」（MSD For Mothers）全球計畫的贊助，一台車、一群關懷員、一組研究團隊就此上路。2年多來，車輛與專案穩定執行，一路從新竹縣尖石鄉、五峰鄉擴及關西鎮和竹東鎮，陪伴了573位母親與孩子，有車輛接送她們產檢、有關懷員到宅提供情緒支持、補助母嬰物資、提供衛教資訊等，成為偏鄉媽咪神隊友。

至善基金會執行長洪智杰表示：「在少子化危機之下，每個孩子都是寶，既然孩子的量變少了，我們便希望孩子成長的「質」能更好，這是2年前至善向默沙東提案的初衷，希望孩子從還在媽媽肚子裡的-1歲開始，就能被大人好好呵護長大。」

▲▼偏鄉孕媽咪產檢路遙心累！原住民安心媽媽專車上路。（圖／至善基金會提供）

▲至善關懷員(左)經過培訓後，到宅指導媽媽給嬰兒按摩。

此專案特別的是，至善邀請成功大學公共衛生研究所暨健康資料加值應用研究中心主任呂宗學教授的研究團隊加入，並獲得原民會和新竹縣政府衛生局的支持，是台灣第一例在原住民鄉鎮由公私合作夥伴關係(public and private partnership, PPP)組成，攜手展開結合「社政×衛政」的孕產婦守護方案。

呂宗學教授表示，國民健康署積極推動高風險妊娠個案管理計畫，但是個案來源是醫療院所開案，有一些高風險妊娠個案（譬如先生經常要在不同地方工作、未婚青少女懷孕或是吸毒懷孕婦女）根本沒有到醫療院所產檢，因此沒有被收案。這時候就需要經常服務脆弱家庭的社工人員協助轉介個案給衛政單位。即使有些收案個案，原鄉公衛護理師相當忙碌，高齡者照護服務業務是目前的主流，相當程度排擠婦幼服務的時間與人力。再加上公衛護理師要參加防疫業務，這時候就要透過更了解原住民族文化與生活脈絡的在地組織 (NGOs)關懷員深入個案家庭關懷。

至善基金會感謝默沙東藥廠讓專案起了頭，同時期盼社會各界挹注資金支持，未來一年所需經費約新台幣250萬元，方能讓服務與研究持續地進行，加惠更多有需要幫助的原住民孕產婦，讓媽媽安心生產、寶寶安心成長。

【贊助原住民安心媽媽專車計畫】https://bit.ly/3fxPei0

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