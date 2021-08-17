魏應充攜手胡文偉送暖偏鄉　盼共度疫情難關

▲頂新和德文教基金會魏應充關懷偏鄉棒球隊餐食。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者邱筱茜／花蓮採訪報導

將一盒盒便當裝進塑膠袋，這些全都是要送給弱勢家庭的餐盒，花蓮新城練習曲書店，負責人胡文偉先生和頂新和德文教基金會合作，幫助偏鄉弱勢家庭，度過這波疫情帶來的衝擊。

練習曲創辦人胡文偉先生表示，「這一次剛好跟接棒未來，合作這個計畫，兩個多月以來，我們把餐點送給需要的人」，另外，他也提到創業計畫的初衷，是想幫助花蓮當地弱勢家庭的孩子，「因為球隊的成立，後來有了書店、食堂、藝文中心以及豆花店等等，就是希望這些盈利，可以賺錢支持這些非營盈利的空間。」

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充四月親自走訪花蓮偏鄉。（圖／頂新和德文教基金會提供）

投入地方創生計畫的胡文偉先生，長期在花蓮推動棒球發展，贊助偏鄉部落棒球隊餐食費用，自5月疫情爆發以來，許多家長因為停工收入減少三餐成了問題，他跑遍新城、秀林、澳花等鄉鎮送餐，就是希望孩子能夠溫飽。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，「 頂新和德文教基金會以贊助餐食費的方式，協助他們持續能夠在疫情期間，照顧這些偏鄉弱勢的家庭，創辦人魏應充，除了希望我們永靖的回饋給地方創生以外，他也特別地佩服像練習曲胡文偉創辦人，透過地方社區串連的方式，持續讓這個地方能夠活絡的經濟收入，他們才能夠有更多能量來照顧孩子。」

▲▼頂新和德文教基金會攜手練習曲創辦人胡文偉先生，幫助新城地區弱勢家庭。（圖／記者張凱喨攝）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充，4月曾親自走訪花蓮縣新城鄉新城社區，提供胡文偉基層棒球球具設備補助，並邀請孩子們觀看味全龍隊賽事。」

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡提到，「頂新和德文教基金會，長期透過棒球公益的一些設備球衣、球具的捐助，從2017年開始在中部，連續3年有21所學校的捐贈，包括我們還有一些球技訓練等等。」

▲頂新和德文教基金會「接棒未來」計畫，補助基層棒球不間斷。（圖／記者張凱喨攝）

「接棒未來」計畫長期投入棒球公益，2018啟動追夢工程計畫，2019贊助接棒未來女子棒球隊成立，去年更啟動全台灣最大規模交通車捐贈計畫，捐出50輛車給各基層棒球單位，希望提供偏鄉弱勢家庭的孩子一個追夢的舞台。