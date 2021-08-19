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女大生一中商圈給拍身分證加LINE　下秒接恐嚇+血腥照逼買點數

▲中國醫藥大學附設醫院,天主教育仁小學,公園,台中一中,一中商圈,中友百貨。（圖／記者劉亮亨攝）

▲一名女大生在一中街逛街時被搭訕，不久接到恐嚇電話，親友po文希望台中能負責的出面好嗎？ （上圖／記者劉亮亨攝）（下圖／翻攝爆料公社）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名21歲的女大學生日前到一中商圈逛街，遭不明女子搭訕，對方辯稱要辦活動，希望幫忙一下，如果沒了這工作會很難過，女大生一時心軟，不但加了line，還拍下身份證給對方，不久即接到恐嚇電話和血腥照片，還放話要對家人不利，女大生依約去超商購買1500元點數後向太平警分局報案，受害者的親友po文，「請台中能夠負責的人出面處理好嗎？」

▲▼一名女大生在一中街逛街時被搭訕，不久接到恐嚇電話，親友po文希望台中能負責的出面好嗎？ 。（圖／翻攝爆料公社）

警方表示，女大學生日前晚上到一中商圈逛街，碰上一名不明女子搭訕，女子辯稱辦活動需要加賴，不久接獲不明人士電話，對方說是公關公司業者，活動需要身分證資料才可參加，女大生於是拍下個人身分證line給對方，接著就是惡夢的開始。

女大生隨即接到恐嚇電話，相當害怕的依照對方指示，到2家不同超商購買1000元、500元的遊戲點數，並將遊戲點數序號及密碼告知對方，事後覺得遭到詐欺、恐嚇，向太平警分局坪林派出所報案，警方依詐欺、恐嚇罪受理後，正釐清案情並據以偵辦。

女大生的親友相當氣憤的在爆料公社po文，她的親戚妹妹在一中街被搭訕騙取個資，半小時後即接到恐嚇電話和一堆血腥照片，如果不從，將對家人不利，妹妹付了1500元的遊戲點數後，對方變本加厲又要求更多錢，這時才嚇得打電話回家哭訴。

詐騙集團利用年輕人容易輕信別人的弱點騙取個資後再勒索，曾有一女子因為受騙不敢告訴家人，最後受不了威脅而自殺了，她呼籲「請台中能夠負責這件事的人出面處理好嗎？」

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