政論節目女主持人收恐嚇「附住家門牌照」　前同事喊冤：不是我

▲「94要客訴」政論節目楊姓主持人控訴，陸續收到附上她住處門牌照的恐嚇信，質疑前同事竊取個資。（圖／翻攝「94要客訴」臉書粉專）

記者羅志華／台北報導

三立新聞網政論節目「94要客訴」楊姓主持人控訴，於2年間收到5封假帳號寄來的電子郵件，信中不僅附上住處門牌照片，更要她「別出來工作」，原以為是政治狂熱者的恐嚇，不料提告後，才發現同組的前同事竟也是被告，讓她相當震驚，本案將於9月13日續審。

楊女控訴，她從未向公司同仁透露住在哪，也沒邀請過公司的人到家，但在她2年搬家3次的過程中，陸續收到不明電子信件，尤其2019年她歷經搬家，2次不明郵件中，竟包含她新舊住處的門牌照片，內容更要求她「不要出來工作」、「別再說話」，懷疑遭到跟監，更沒想到共事1年多、先前就坐在隔壁30公分的王男，竟是被告之一，質疑對方竊取個資恐嚇，尤其王男在2020大選後無預警離職，相當可疑。

王男喊冤表示，他先前與楊女共事時，2人並無嫌隙，會離職是因為找到更好的工作，而不是「無預警」，也從來沒透過公司系統打探楊女個資，認為自己淪為被告很無辜，講到激動處更一度哽咽。

另名涉嫌傳送不明電子郵件、藉公用電話打給楊女的李姓被告表示，他案發時任職中華電信網路維修工程師，警詢時因遭警方恐嚇「會丟工作」，才在緊張下供稱電話是王男給的，澄清他僅在被抓時，向王男諮詢法律意見，2人以前是有當過鄰居，但沒有共謀恐嚇楊女；檢方認為，李男證述不實，王男律師也主張李男說詞反覆，供詞不具證據能力，本案將於9月13日續審。

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