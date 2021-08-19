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社會 社會焦點 保障人權

他為取回互助會棺材本燒炭自殺　妻痛哭：錢都沒了

▲彰化市老人會附設互助會開庭。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲彰化市老人會互助會自救會長林永斌下跪。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市老人會附設互助會去年2月清算解散，2300多名會員組成自救會要不回棺材本，今(19)日到和美簡易庭召開辯論庭，其中1名百歲人瑞老阿嬤1餐只吃20元，先前為了要繳1700元月費四處借錢，還有1名老婦人哭著說，她丈夫為了能拿回互助金，還燒炭自殺，自救會長林永斌下跪痛訴，希望議員溫芝樺能伸張正義。

▲彰化市老人會附設互助會開庭。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

彰化市老人會附設互助會創立於1989年，至今31年，老人會長是前彰化市長溫國銘的媽媽温蔡秀春，孫女則是現任議員溫芝樺，互助會員原來有3600人，隨時空背景的變遷至今剩2千多人，去年2月初老人會對外公布會計明細，只要於2月29日前有往生的會員，互助會專戶最高會補足30萬4000元，其餘就等清算。

▲彰化市老人會附設互助會開庭。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲老阿公夫妻共繳80多萬元。

今天自救會集結在和美糖友里社區活動中心，有1名老婦人在現場哭著說，她丈夫為了能存到一筆棺材本，已經繳了將近40萬元，去年老人會2月29日要結算，為了能領回30萬4千元，提前燒炭自殺，所幸人被救回，但人也變得意識不清，生活也落得淒涼無助。

▲彰化市老人會附設互助會開庭。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲婦人哭訴丈夫為了領回互助金燒炭自殺。

林永斌說，這名百歲人瑞阿嬤平日節衣縮食一餐吃不到20元，為了要繳互助會卻要四處借錢，如今人老了錢也要不回來，老人家卻得每天過著吞淚無助的日子，看到阿嬤哭腫的眼睛真的非常心酸。

▲彰化市老人會附設互助會開庭。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲百歲人瑞阿嬤痛哭。

彰化市老人會總幹事蔣宗正表示，目前全案已經進入司法程序，先前相關的告訴案皆已不起訴處分，今日為民事損害賠償訴訟，本會皆已委任律師處理，尊重法院審理。關於剩餘財產分配的問題，本會也積極處理中，舊會館標售的作業也會以公平公正公開的方式進行，相關訊息也會讓媒體報導，讓全體市民會員皆知。

▲彰化市老人會附設互助會開庭。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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