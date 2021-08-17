彰化男車停鹿港岸邊失聯　5天後卡消波塊成冰冷遺體

記者唐詠絮／彰化報導

埔心鄉1名男子，以手機傳簡訊給家人，「因感情問題困擾，決心尋短，並請將女兒撫養長大」，溪湖警方得知後依手機發號地點前往，將燒炭自殺的男子救出；但另一名蔡男就沒那麼幸運，他於12日被發現車停在鹿港吉安海域不見人影，海巡及鹿港消防分隊昨天在深2公尺的消波塊間找到他時，已成一具冰冷的屍體。

▲彰化男子卡消坡塊。（圖／彰化縣消防局提供）

▲彰化埔心鄉民被救出 。（圖／彰化縣警方提供）

溪湖警分局指出，這名欲輕生的男子身受感情困擾，在埔心鄉太平村停車場發現一輛車內有濃濃白煙，男子就躺臥在駕駛座，警方不斷呼喊輕生男子名字，但卻未回應，擔心男子生命安危，準備要破窗搶救當下，賴民突然醒來並將車窗搖下，在警方安撫情緒後，男子終於卸下心防放聲大哭，也打消輕生念頭。

▲彰化海巡及鹿港消防分隊搜救。（圖／彰化縣消防局提供）

另一名埔心蔡姓鄉民，則是於8月12日開車到鹿港鎮吉安西路鹿港西堤第三支水箭岸邊停放，因海象不佳現場又無人目擊有人落水，15日由海巡、消防人員分區實施岸巡，並輔以空拍機沿堤岸海域實施搜索。

16日上午海巡及消防成立前進指揮所，集結實施勤前教育，分配執行任務，人員沿吉安西路、吉安南路堤防沿岸持續搜尋，並橫向聯繫海巡署中部分署第三岸巡隊協助搜尋吉安西路北側沿岸海域。上午10點在2公尺深消波塊夾縫中找到遺體，人已明顯死亡，先安置在彰化殯儀館，上午鹿港分駐所已經找到家人，正前往指認中。

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