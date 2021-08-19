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大南溪堰塞湖溢流致災危機解除　潰壩蓄水量驟減已安全無虞

▲透過衛星影像確認堰塞湖蓄積水體明顯縮小，研判大部分壩體已潰決，導致蓄水量大幅降低。（圖／台東林管處提供）

透過衛星影像確認堰塞湖蓄積水體明顯縮小，研判大部分壩體已潰決，導致蓄水量大幅降低。（圖／台東林管處提供）

記者王兆麟／台東報導

8月上旬盧碧颱風造成台東山區連日降雨，大南溪8月7日上午下游水位驟升，林管處透過即時河川監測影像、集水區降雨分析及水位計紀錄資訊研判應為上游堰塞湖壩體潰決所致，水位雖然升高，但並未造成溢流或致災。8月14日由衛星影像確認堰塞湖水體縮小，蓄水量僅剩11%，大南溪堰塞湖危機狀況可望解除。後續臺東林管處仍將持續監測堰塞湖週邊環境及淤塞水體狀況，確保下游社區河防安全。

今年2月大南溪上游因地震及土石崩落阻塞河道形成堰塞湖，累積蓄水量達170萬立方公尺，令人憂心如果潰壩是否會對下游造成安全威脅。台東林管處邀集防災專家團隊評估堰塞湖並無立即危害疑慮，林管處也與在地部落社區進行說明，並由東興村及社區巡守隊的協助水位監測及溪流巡護及勸導工作。期間也運用衛星影像、無人機拍攝、直升機空勘、水位監測設備等，持續追蹤堰塞湖水位動態變化情形。

8月7日上午東興村陳興榮村長通報大南溪溪水流量明顯增加，林管處立即派員前往勘查，並依據所掌握的溪流監測影像及水位資料分析，發現大南溪水流雖明顯增加但並未溢流或影響河道安全。當日水位上升30分鐘後即逐漸降低，隨後16小時期間水位雖有多次起伏，但均未超過安全警戒範圍，經過24小時後水流及水位均已回復至安全值。

8月14日林管處再透過衛星影像確認堰塞湖狀況，發現蓄積水體已明顯縮小，蓄水面積僅剩約1.5公頃，最大蓄水深度約18公尺，蓄水量僅剩原蓄水量的11%。經各項監控資訊及影像研判，大南溪堰塞湖大部分壩體已潰決，蓄水量大幅降低，對下游社區及河防已無安全疑慮， 林管處也在確認後向鄰近的東興社區說明。

考量原堰塞湖壩體上方坡面仍有風化土石散落，林管處將與成大防災中心持續監控風化土石崩落狀況及集水區環境變動情形。再次呼籲，大南溪堰塞湖雖已潰壩，但上游仍有少量淤塞蓄水，仍請下游居民及外來遊客特別留意，請避免於汛期或降雨時進入大南溪行水區，以維個人生命財產安全。

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