屏東豪大雨成災　牡丹水庫蓄水量為何只有6成3？兩大關鍵解惑

▲牡丹水庫。（圖／取自Google地圖）

記者陳崑福／屏東報導

低氣壓外圍環流及西南氣流為台灣引來豐沛雨量，讓全台水庫都有豐富進帳，惟獨最南端的牡丹水庫，雖雨神還一度一天內為屏東縣原鄉山區霧台鄉佳暮及瑪家地區帶來超過一千毫米以上雨量，似乎未受到眷顧，進水量只有6成3多，讓人不禁納悶，「這波大豪雨都南高屏地區，『牡丹的水都喝到哪去了』？」

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這波10多天的西南季風為全台帶來豐富水量，尤其是台南、高雄、屏東地區，由於下了太多的雨量，造成不少災情，而這波豪大雨讓先前飽受進水所苦的水庫，都有驚人的水量進帳，有的水庫因進水量太多，還進行調解性洩洪。

根據經濟部水利署台灣水庫即時水情網站9日資料顯示，這波雨量，全台各水庫幾乎都大進補，17座水庫的有效蓄水率均達80%以上；白河水庫也有79.2%，嘉義鯉魚潭、仁義潭、台南烏山頭、南化等水庫，蓄水率更超過99%。唯獨下位在最南端的牡丹水庫，蓄水量只有63.8%，與其他水庫相較，進水量少得可憐，讓民眾納悶，「屏東都豪大雨成災了，牡丹水庫的水都喝到哪去了？」

依地理位置分析，這波大豪雨地區集中在霧台、瑪家、三地門、來義等屏北山區；牡丹水庫位在台灣尾端，也就是屏南地區；而西南氣流從台灣南台灣的屏東、高雄、台南沿海吹上來，距離水庫又超過百公里，加上中央山脈交互作用，雨量受到限制，進水量就無法與其他水庫相較。

牡丹水庫雖這波進水量不那麼豐沛，也因它特殊地理位置，今年5月大旱期間，蓄水率還有4成多，和其他動不動就見底的水庫比起來，供水量相對穩定。

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