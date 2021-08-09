　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東豪大雨成災　牡丹水庫蓄水量為何只有6成3？兩大關鍵解惑

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲牡丹水庫。（圖／取自Google地圖）

記者陳崑福／屏東報導

低氣壓外圍環流及西南氣流為台灣引來豐沛雨量，讓全台水庫都有豐富進帳，惟獨最南端的牡丹水庫，雖雨神還一度一天內為屏東縣原鄉山區霧台鄉佳暮及瑪家地區帶來超過一千毫米以上雨量，似乎未受到眷顧，進水量只有6成3多，讓人不禁納悶，「這波大豪雨都南高屏地區，『牡丹的水都喝到哪去了』？」

▲牡丹水庫 。（圖／取自Google地圖）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這波10多天的西南季風為全台帶來豐富水量，尤其是台南、高雄、屏東地區，由於下了太多的雨量，造成不少災情，而這波豪大雨讓先前飽受進水所苦的水庫，都有驚人的水量進帳，有的水庫因進水量太多，還進行調解性洩洪。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

根據經濟部水利署台灣水庫即時水情網站9日資料顯示，這波雨量，全台各水庫幾乎都大進補，17座水庫的有效蓄水率均達80%以上；白河水庫也有79.2%，嘉義鯉魚潭、仁義潭、台南烏山頭、南化等水庫，蓄水率更超過99%。唯獨下位在最南端的牡丹水庫，蓄水量只有63.8%，與其他水庫相較，進水量少得可憐，讓民眾納悶，「屏東都豪大雨成災了，牡丹水庫的水都喝到哪去了？」

依地理位置分析，這波大豪雨地區集中在霧台、瑪家、三地門、來義等屏北山區；牡丹水庫位在台灣尾端，也就是屏南地區；而西南氣流從台灣南台灣的屏東、高雄、台南沿海吹上來，距離水庫又超過百公里，加上中央山脈交互作用，雨量受到限制，進水量就無法與其他水庫相較。

牡丹水庫雖這波進水量不那麼豐沛，也因它特殊地理位置，今年5月大旱期間，蓄水率還有4成多，和其他動不動就見底的水庫比起來，供水量相對穩定。

►Her今天推出「魔力家三段火力多功能電湯鍋」原價869元、特價799元

►明星打造透亮肌的秘密

ET快訊
快訊／艾成長文「讓老婆受委屈」！　夫妻倆突發文道歉
佩甄「泳池照秒刪」來不及　穿比基尼下水被網抓包：解封了？
她驚喊「誤會李洋很小隻了」　對比圖超衝擊：王齊麟根本巨人
殺豬公到郵局存錢遭嫌「先去換錢再來！」　她1舉動網竟喊：錯了
快訊／國道1號翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外
瘦子點名吳亦凡開罵！　批誤人子弟亂用skr：別聽奇怪的導師亂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「豬哥仙？」他驚見傳奇天王被塑金身祭拜　1.4萬人看傻：求明牌嗎

游泳池明起開放卻禁淋浴　業者哀號：要人上廁所卻不開放馬桶

出2萬徵求「代搶莫德納殘劑」：打完就付錢！　釣出搶5次殘劑神人

「Delta傳播力和水痘相當」　醫一圖預測5趨勢：都要看病毒臉色

她驚喊「誤會李洋很小隻了」　對比圖衝擊網：王齊麟根本巨人

屏東豪大雨成災　牡丹水庫蓄水量為何只有6成3？兩大關鍵解惑

政府沒給的闆娘全包了！掏「一疊厚鈔票」送員工　網驚：目測30張

快訊／第5輪加開預約中午12點截止！　陳時中14：00說明

豪雨狂炸高雄山區斷電　陳其邁深夜感性發文：2634戶燈亮起來了！

台灣防疫做超好！最新排名曝　專家讚：不是自嗨，其他國家看見了

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

天氣好熱！三寶「樹蔭下等紅燈」　他繞邊超車再遇躲太陽阿伯突急煞

「豬哥仙？」他驚見傳奇天王被塑金身祭拜　1.4萬人看傻：求明牌嗎

游泳池明起開放卻禁淋浴　業者哀號：要人上廁所卻不開放馬桶

出2萬徵求「代搶莫德納殘劑」：打完就付錢！　釣出搶5次殘劑神人

「Delta傳播力和水痘相當」　醫一圖預測5趨勢：都要看病毒臉色

她驚喊「誤會李洋很小隻了」　對比圖衝擊網：王齊麟根本巨人

屏東豪大雨成災　牡丹水庫蓄水量為何只有6成3？兩大關鍵解惑

政府沒給的闆娘全包了！掏「一疊厚鈔票」送員工　網驚：目測30張

快訊／第5輪加開預約中午12點截止！　陳時中14：00說明

豪雨狂炸高雄山區斷電　陳其邁深夜感性發文：2634戶燈亮起來了！

台灣防疫做超好！最新排名曝　專家讚：不是自嗨，其他國家看見了

南投武界大規模走山危及壩體全安　怪手「變小螞議」驚人畫面曝

「豬哥仙？」他驚見傳奇天王被塑金身祭拜　1.4萬人看傻：求明牌嗎

落後6分大谷八下守外野　教頭：需要他一棒逆轉

客廳玩槍離奇射殺「在廚房母親」 16歲男家門口自轟身亡

台北東區蔬食餐廳不敵疫情！元禾食堂8／11歇業：獻上深深的一鞠躬

快訊／艾成長文道歉「讓老婆受委屈」！　王瞳認講話方式要改

日本奧運奪金激勵　前田健太隔近一個月再拿第5勝

專訪／女嬰遭保母傷害致死　監視器畫面曝...生父控她隱瞞這一段

雲豹能源跨足動作頻頻！職籃隊剛成軍　再宣布投入「水資源再利用」

辣媽性誘「兒子14歲好友」　狂發裸照、鹹濕簡訊：我無法自拔！

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

生活熱門新聞

莫德納、AZ都快見底　台大醫：別挑了！

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

午後雷雨彈可能下到晚上　6縣市豪大雨

鬼月拜好兄弟大忌　8種水果千萬別端上桌

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

命理師點名4大星座　鬼月恐破財

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

台灣罐頭界霸主　眾人推3強對決

吃200年還有剩！奧運奪牌「豪送6噸白米」

7月鬼門開！5生肖下半年財運直衝天際

快訊／基隆20年老店將熄燈！網崩潰：250元吃到飽耶

不要穿全黑！農曆七月「5大禁忌」

韓家軍女神曝喜訊：我有寶寶了

郭婞淳宣布再戰巴黎！　網：支持女神

更多熱門

相關新聞

豪雨還在下！屏東3鄉鎮9日停班停課

豪雨還在下！屏東3鄉鎮9日停班停課

受到豪雨影響，屏東縣府8日晚間宣布，屏東縣霧台鄉、三地門鄉、來義鄉9日停班停課，其餘鄉鎮則正常上班上課。

水來不及退！　台17線銜接林邊交流道積水再封閉

水來不及退！　台17線銜接林邊交流道積水再封閉

屏東男雨中落水！22警消搜索一夜找嘸人

屏東男雨中落水！22警消搜索一夜找嘸人

盧碧夾帶豪大雨　德基水庫一夜進帳1718萬噸水

盧碧夾帶豪大雨　德基水庫一夜進帳1718萬噸水

即／屏東1男子疑落水失蹤　消防局9車3艇22人救援

即／屏東1男子疑落水失蹤　消防局9車3艇22人救援

關鍵字：

牡丹水庫蓄水量屏東大豪雨

讀者迴響

熱門新聞

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

童玩滑水道噴飛！從17層樓墜下屍首分離

莫德納、AZ都快見底　台大醫：別挑了！

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

她美國留學打BNT　揭576字心聲

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

「學初夜叫床」阿里巴巴爆鹹濕迎新　公司回應了

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面