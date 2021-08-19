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西藏解放70年　汪洋：要增強各民族對「偉大祖國」認同

記者陳政錄／綜合報導

中共「慶祝西藏和平解放70週年大會」，19日上午10時在西藏拉薩市布達拉宮前廣場舉行，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋在致詞時，要求築牢中華民族共同體意識、增強各族群眾對「偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義」的認同，警告任何分裂圖謀都將以失敗告終。

▲▼西藏解放70周年大會在西藏拉薩舉行，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋出席並發表講話。（圖／取自cctv）

▲西藏解放70周年大會舉行，中共中央政治局常委汪洋出席並發表講話。（圖／取自cctv，下同）

汪洋首先指出，西藏和平解放70年的成就，創造了改天換地的奇蹟，是中共中央領導、西藏各族群眾拼搏、全國各族人民大力支持的結果。他強調，團結穩定是福，分裂動亂是禍，任何外部勢力都沒有資格對西藏事務指手畫腳，任何分裂西藏的圖謀都將以失敗告終。

汪洋還點名，西藏70年來堅持走中國特色解決民族問題的正確道路，消除舊社會民族歧視和隔閡，「挫敗達賴集團和敵對勢力的分裂破壞活動。」

▲▼西藏解放70周年大會在西藏拉薩布達拉宮前舉行，中共領導人汪洋等出席。（圖／取自cctv）

對於如何鞏固西藏發展大局，汪洋表示，要準確把握西藏工作的階段性特徵，亦要堅持宗教中國化方向，團結宗教群眾，為維護國家安全和社會和諧貢獻力量。

汪洋強調，沒有中國共產黨就沒有新中國，就沒有新西藏，這是被70年來發展歷史證明的道理；他說，要築牢中華民族共同體意識，不斷增強各族群眾對「偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義」的認同，打牢民族團結的思想基礎、文化認同。

中共是在1950年發動進軍西藏後，於1951年5月23日在北京，與西藏噶廈政府代表團簽定「中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協議」，完成所謂「西藏和平解放。」

▲▼西藏解放70周年大會在西藏拉薩舉行，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋出席並發表講話。（圖／取自cctv）

▲汪洋在會上揭開習近平署名的牌匾。（圖／取自cctv）

繼日前中共總書記習近平來訪西藏後，中共中央此次由汪洋率代表團，於18日飛抵拉薩，出席19日上午的西藏解放70周年大會，與他同行的還包括中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權，以及全國人大常委會副委員長白瑪赤林；全國政協副主席張慶黎，和中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華等。

汪洋在大會上，與中共中央代表團、西藏自治區、宗教代表等，一同揭開署名習近平，內容為「建設美麗幸福西藏，共圓偉大復興夢想」的牌匾，綜觀活動現場，也在活動舞台左側放上中共五代領導人畫像，以及在右側放上中共現任領導人習近平的大型畫像，強化黨的領導氛圍。

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▼慶祝大會包括升旗典禮，以及領導人致詞等環節，安排西藏各界、各族、宗教人士與會。（圖／取自cctv）

▲▼西藏解放70周年大會在西藏拉薩布達拉宮前舉行，中共領導人汪洋等出席。（圖／取自cctv）

▲▼西藏解放70周年大會在西藏拉薩布達拉宮前廣場舉行。（圖／取自cctv）

▲▼西藏解放70周年大會在西藏拉薩布達拉宮前舉行，中共領導人汪洋等出席。（圖／取自cctv）▲▼西藏解放70周年大會在西藏拉薩布達拉宮前舉行，中共領導人汪洋等出席。（圖／取自cctv）

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