1顆35元「黃色火龍果」！他切開傻眼...網大推：腹瀉力最Max

▲原Po買一個黃色外皮的火龍果。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者高琳景／綜合報導

每年6至11月是火龍果盛產期，多數人印象中僅有「紅肉和白肉」2品種。不過一名網友日前開箱「黃色火龍果」，但切開後和一般的火龍果沒有區別，甚至吃起來沒有紅、白兩色火龍果扎實，讓他略顯失望直呼「還我35元，好貴阿。」

一名網友在Dcard以「黃色火龍果居然不是黃色的」為題發文，表示日前購買一顆外表看著美美的黃色火龍果，沒想到切開後裡頭竟不是黃色的，而是和一般的火龍果一樣白肉，甚至肉質沒有其他兩色的火龍果紮實，讓他傻眼直呼「好貴啊！還我35元」。

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▲沒想到切開後，裡頭和一般的火龍果一樣是白色的。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，引發不少網友熱議「上網應該就能查到不是黃色的了」、「這種是泰國黃龍果哦，仔細品嚐會發現它帶一點檸檬清香、微酸」、「黃色火龍果是腹瀉力最Max的，原po還好嗎」、「我媽那時候也覺得酷斃了所以買回來，結果切開來傻眼，而且還不好吃，超嘔」、「第一次知道有黃色，之後買來吃吃看」、「紅肉的真的好吃吃不膩，雖然每次上大號都會誤以為血便XDD」。

對此，原Po也補充表示，每100克的白肉火龍果含有2公克的膳食纖維，紅肉火龍果則含約1.2克，而攝取膳食纖維可促進腸胃蠕動、有助排便， 若民眾有輕微便秘，可選擇白肉火龍果；而想要養顏美容的民眾，則可選擇紅肉火龍果。