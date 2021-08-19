買「法式內衣」遭男友譏像情趣衣！網炸鍋：丟男友可以嗎

▲女網友穿法式內衣，竟遭男友狂譏「穿出去被怎樣也是剛好」。（示意圖／pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

不少女生在購買內衣時，除了兼顧舒適度外，也會考慮美觀等問題。一名女網友抱怨，日前購買「法式內衣」穿出門，沒想到男友發現後竟諷刺像是「情趣內衣」，甚至要她全部丟掉換新的。貼文曝光後，網友們一面倒痛批「不要丟內衣，丟男友可以嗎？」

原PO在Dcard以「法式內衣=情趣內衣？」為題發文，表示因為沒穿過類似「法式內衣」這項商品，而前幾周要買新內衣時，剛好看到覺得好看、無襯墊應該很好穿，於是便下單好幾套，等到商品到貨後，她也馬上穿在裡面和男友出門約會一整天。

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沒想到，當晚去男友家時，對方發現她的新內衣，竟爆氣痛批「根本就是情趣內衣，要是穿出去了被人家看到被怎樣了也是剛好」甚至要她全部丟掉換新的，讓她難過直呼「夏天這麼熱，穿有襯墊的真的很悶，而且情趣內衣一直說一直說，就好像覺得我很放蕩一樣，穿在裡面有誰看得到啊。」

▲男友要原Po全部丟掉換成新的。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

原Po進一步表示，和男友出去一整天，對方也沒有發現她穿新內衣，加上好不容易找到穿著舒服、好看、有我尺寸的內衣，卻要再花不少錢重買感到心痛，因此好奇發問「其他女孩怎麽想的，真的很像情趣內衣嗎？真的不適合一般日常上班上課穿嗎？」

貼文曝光後，網友們一面倒痛批「不要丟內衣，丟男友可以嗎」、「這人有病」、「我認真覺得，這行為非常過分非常不尊重你，無法想像有人這樣對女友講話的」、「這種男友以後會越來越可怕，變恐怖情人，聽姊姊的快逃」、「這男的被分手才剛好吧？傻眼有夠沒水準」、「什麼叫被怎麼樣了也是剛好，這種人不放生要留著過年嗎」、「當然要丟！把男友丟掉！」