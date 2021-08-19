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打疫苗3個月後Delta保護力明顯下降！　英研究：BNT剩75%、AZ剩61%

▲▼英國新冠疫苗接種。（圖／路透）

▲牛津大學研究證實，施打BNT或AZ疫苗後的3個月內，保護力會明顯降低。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國牛津大學一項最新研究發現，民眾在施打BNT或AZ疫苗後的3個月內，保護力會降低，感染Delta變種病毒的風險也將隨之增加。其中35歲以上的人，保護力下降的情形更為顯著。不僅如此，研究還發現，已經接種2劑BNT或AZ疫苗的人一旦染疫，將病毒傳染給其他人的風險相較其他變種病毒更高。

根據《路透社》報導，牛津大學這項公共衛生研究是根據英國各地採集到的300多萬份鼻咽檢測樣本進行分析。研究團隊發現，在接種完第2劑BNT與AZ疫苗14天後的防護力分別為85%、68%，但是接種完第2劑疫苗的90天後，保護力僅剩75%、61%，短短2個多月內就出現明顯下降。研究團隊也發現，35歲以上的族群保護力下降的情形比未滿35歲的族群更加明顯。

▲▼輝瑞疫苗、BNT疫苗。（圖／路透）

▲BNT與AZ疫苗普遍被認為對Delta有一定防護力。（圖／路透）

負責這項研究的牛津大學醫學統計學教授沃克（Sarah Walker）表示，「這兩種疫苗（BNT與AZ疫苗）只要施打完2劑，對Delta變種病毒的防護力都很高。」雖然AZ疫苗是由牛津大學合作開發，但沃克並未參與該項研究。

研究團隊不願預測保護力隨著時間推移下降的幅度與進程，但他們表示，這2種疫苗的保護力會在施打完第2劑後的4到5個月趨於相同。

研究同時也強調了Delta變種病毒感染風險。研究指出，就算已經接種2劑疫苗，但一旦感染Delta變種病毒，身上所攜帶的病毒量與未接種疫苗的人差不多。事實上，牛津大學這份研究結果和美國疾病控制與預防中心（CDC）的一項分析一致。由於Delta變異株肆虐，美國政府打算從9月起廣泛提供第3劑疫苗給民眾施打。

同樣來自牛津大學的共同作者鮑威爾斯（Koen Pouwels）表示，「疫苗在預防重症化的效果是最好的，但在預防傳染方面效果稍差。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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