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行走的「減脂雷射」！全球首款可瘦身「塑身褲」問世

▲▼ 行走的「減脂雷射」！全球首款可瘦身「塑身褲」問世 。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

減重是每個女人的夢靨，尤其因為疫情的影響，必須每天WFH待在家工作，活動空間只剩沙發和餐桌之間，造成女性日常運動量大幅下降，卡路里無處消耗；根據統計，在沒有運動的狀況下，宅在家工作，中平均一天會長出0.5公斤的體重，一個星期增加2~3公斤的體重「真的非難事」！

93%紅外線放射率 讓「塑身褲」變「瘦身褲」

為了因應疫期時期生活型態的轉變，材質學家和研究團隊共同開發出一款「專剋居家肥」的「懶人運動褲」；研發人員將用在醫療器材中的「石磨烯」材質，導入塑身褲中，根據測試，透過石磨烯達到93%的紅外線放射率，可以幫助提高代謝率，只要穿著就有運動的循環效果，連續一周就可以達到瘦腰、減臀、消腿褲肉的效果，平均一個月可減少3~5公斤重量。

▲▼ 行走的「減脂雷射」！全球首款可瘦身「塑身褲」問世 。（圖／業者提供）

▲石磨烯達到93%的紅外線放射率，可以幫助提高代謝率，只要穿著就有運動的循環效果。

行走的「減脂雷射」 一周可減兩斤肉

織品業者表示：石墨烯是一種很特殊的物質，除了導熱快、強度高，它還會釋放出高能量的遠紅外波，與人體的分子產生共振，增加身體的循環代謝；穿上石墨烯塑崩褲，它會產生被動式循環的效果，就像持續慢跑一樣，不但能提升循環，幫助熱量代謝，效果媲美減脂雷射，一周就可以感受腰圍、臀圍、腿圍變瘦的效果；除此之外，還能強化關節和肌肉，幫助恢復腹部腿部線條；只要穿著在走動就能達到燃燒脂肪的效果。

▲▼ 行走的「減脂雷射」！全球首款可瘦身「塑身褲」問世 。（圖／業者提供）

▲石墨烯塑崩褲會產生被動式循環的效果，不但能提升循環，幫助熱量代謝，效果媲美減脂雷射。

▲▼ 行走的「減脂雷射」！全球首款可瘦身「塑身褲」問世 。（圖／業者提供）

▲兩大天后，吳淡如 林美秀聯手推薦PP石墨烯塑崩褲。

加強循環 也可改善浮腫、痠麻、曲張

一般銀髮族缺乏運動，或是需要長時間久站的工作者，常常會有下半身循環不佳的狀況，石墨烯塑崩褲，除了有塑身效果，也有養生循環的功能，可以促進循環、增加代謝，幫助保持輕鬆靈活的下半身，就算久站、久坐，都不怕會腿部痠麻，也不用擔心靜脈曲張、浮腫的狀況發生。

▲▼ 行走的「減脂雷射」！全球首款可瘦身「塑身褲」問世 。（圖／業者提供）

▲一般銀髮族缺乏運動，或是需要長時間久站的工作者，常常會有下半身循環不佳的狀況。

特殊塑崩織法 22到46腰全都穿得下

「石墨烯塑崩褲」由台灣研發製造，採用獨家的塑崩織法，擁有超強的伸縮彈性，所以不分尺寸、不管是22吋或是46吋的腰圍通通都穿得下，也不會發生鬆脫變形的狀況；另外，石墨烯是一種天然物質，也不會有汙染環境的疑慮。減重專家建議：如果消費者也正為宅在家、體重不斷攀升而煩惱，不妨穿著石墨烯塑崩褲，輕鬆就可達到一周甩1~2公斤的效果。

▲▼ 行走的「減脂雷射」！全球首款可瘦身「塑身褲」問世 。（圖／業者提供）

▲獨家的塑崩織法，擁有超強的伸縮彈性，不分尺寸、不管是22吋或是46吋的腰圍通通都穿得下，也不會發生鬆脫變形的狀況。

吳淡如、林美秀 雙天后代言
行走的「減脂雷射」一周甩2K「PP塑崩褲」哪裡買？

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減脂雷射塑身塑身褲

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