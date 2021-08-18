醉男地檢署繳罰款拒實名制　辱罵拉扯法警！當場被制伏

▲謝姓男子18日上午到桃檢繳交罰款時，疑因宿醉不配合實名制登記，與現場法警、保全起衝突，還拉扯法警造成挫傷，遭制伏送辦。（示意圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子日前因案被判刑確定，18日上午到桃園地檢署繳交罰款，但因進入地檢署必須實名制登記，謝男疑似不配合與法警、保全起衝突，後來繳完罰款時又在一樓大廳咆哮，遭法警制止時還大聲怒嗆發生拉扯，導致1名法警受傷，謝男脫序行為後來被十餘位法警聯合壓制後，移請有管轄權的桃園警分局處理；謝男辯稱宿醉導致情緒失控才動手，警方訊後依妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警分局指出，41歲的謝姓男子上午10時40分，獨自到桃園地檢署執行科繳納罰款，謝再進入地檢署大門時，卻不配合實名制登記，也不願出示身分證明，法警要他填寫姓名、電話等書面資料，謝卻在登記簿上以潦草筆跡胡亂敷衍。

▲桃園市謝姓男子18日上午到桃檢繳交罰款，事後與法警保全起衝突，還在大廳上咆哮。（示意圖／記者沈繼昌攝）

謝男繳完罰款時，突然在大廳咆哮，遭法警與保全制止後，步出地檢署大廳實又突然向法警與保全人員嗆聲，由於大門前有數十名準備開庭民眾見狀都傻眼，此時，十餘名法警上前壓制謝男，謝則與法警發生拉扯推擠等動作，其中造成1名法警挫傷，謝男被壓制後反而保持緘默，不願說明自己身分，法警以現行犯通知有管轄權的桃園警分局偵辦。

法警依現行犯逮捕謝男後移交桃園警分局處理，謝男偵訊時坦承因情緒失控才與法警起衝突，警方訊後依妨害公務罪嫌將謝男移送桃檢偵辦。

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