聯結車夜衝掉石塊　女騎士摔車噴飛！頭撞路樹+人行道邊緣慘死

▲張男17日晚間駕駛聯結車行經桃園市龜山區振興路時，車斗上石塊掉落路面，後方李姓女騎士閃避不及摔車，送醫不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子17日晚間駕駛聯結車從桃園市往新北市方向行駛，行經龜山區振興路時，車斗上石塊掉落路面，後方李姓女騎士因閃避不及撞上石塊摔車，頭部撞擊路樹與人行道邊緣造成重創，經送醫急救仍宣告不治，詳細肇事原因仍由警方調查中。

▲李姓女騎士17日晚間騎車行經桃園市龜山區振興路時，不慎撞上前方聯結車掉落的石塊（圖）摔車不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，肇事司機是32歲的張姓男子，死者則是41歲的李姓女子。張男17日晚間6時58分，駕駛聯結車行經龜山區振興路229巷附近時，車斗上掉落石塊，後方騎乘機車的李姓女騎士發現石塊後閃避不及撞上摔車，其中頭部還撞上路樹與人行道邊緣，倒地昏迷不醒，路人發現後報警並通報119消防人員緊急送往林口長庚醫院急救。

▲張男17日晚間駕駛聯結車行經桃園市龜山區振興路，車上石塊掉落路面，李姓女騎士撞上石塊摔車不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李女送醫急救後，仍於晚間8時許因傷勢過重宣告不治，龜山警分局事後通知張男到案說明，經偵訊後依過失致死罪嫌將張男移送桃檢偵辦，至於肇事原因仍由警方調查中。

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